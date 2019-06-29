Son Dakika Haberleri: Bölge trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı
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Bölge trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı

21 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bölge trafik ekipleri tarafından sürücülere alkol uygulaması yapıldı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bölge trafik ekipleri tarafından sürücülere alkol uygulaması yapıldı.

Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği polisleri tarafından Kahramanmaraş karayolu istikametinden Malatya istikametine giden sürücülere alkol ve ehliyet uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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