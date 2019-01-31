Son Dakika Haberleri: Bölge Trafik Ekipleri Araçlar Üzerinde Uygulama Yaptı

Bölge Trafik Ekipleri Araçlar Üzerinde Uygulama Yaptı

16 dakika önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlar üzerinde yangın tüpü, zincir, ışık donanımı ve kış lastiği denetimi yaptı.

Bölge Trafik Ekipleri Araçlar Üzerinde Uygulama Yaptı, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlar üzerinde yangın tüpü, zincir, ışık donanımı ve kış lastiği denetimi yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ankara, Samsun- Ordu ve Samsun- Sinop karayolları üzerinde araçları denetledi. Trafik ekipleri durdurdukları araçlarda yangın tüpü, zincir, ışık, kış lastiği ve lastik derinliği kontrolü yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamanın aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, sürücülerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için kurallara uymalarını istedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:33 Kaynak: İHA

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