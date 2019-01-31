Bölge Trafik Ekipleri Araçlar Üzerinde Uygulama Yaptı
16 dakika önce
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlar üzerinde yangın tüpü, zincir, ışık donanımı ve kış lastiği denetimi yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlar üzerinde yangın tüpü, zincir, ışık donanımı ve kış lastiği denetimi yaptı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ankara
, Samsun- Ordu
ve Samsun- Sinop
karayolları üzerinde araçları denetledi. Trafik ekipleri durdurdukları araçlarda yangın tüpü, zincir, ışık, kış lastiği ve lastik derinliği kontrolü yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamanın aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, sürücülerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için kurallara uymalarını istedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:33 Kaynak: İHA
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