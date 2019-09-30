Son Dakika Haberleri: Bölgede en fazla ihracat Malatya'dan yapıldı
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Bölgede en fazla ihracat Malatya'dan yapıldı

1 saat önce

Bölgede en fazla ihracat Malatya'dan yapılarak, 20,75 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Bölgede en fazla ihracat Malatya'dan yapıldı, System.String[]

Bölgede en fazla ihracat Malatya'dan yapılarak, 20,75 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.


Dış Ticaret istatistiklerine göre, geçtiğimiz Ağustos ayında, Malatya'da ihracat 20,75 milyon dolar, ithalat ise 5,92 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ise ithalata göre 4 kat fazla yapıldığı vurgulandı.


Bölge illeri ile kıyaslandığında, ağustos ayında en fazla ihracat, Malatya'da gerçekleştirildi. Bölgedeki illerden, Elazığ'da ihracat 10,04 milyon dolar, ithalat 3,19 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Bingöl'de ihracat 56 bin dolar, ithalat 36 bin dolar olarak kayıtlara girdi. Tunceli'de ihracat 7 bin dolar olurken, ithalat ise gerçekleşmedi.


Bu arada, geçtiğimiz Ağustos ayında ülkemizde ise ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 1,5 arttı. - MALATYA

Malatya, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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