Bölgede en fazla ihracat Malatya'dan yapıldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller arasında bölgede en fazla ihracat Malatya'dan yapıldı.



TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz Nisan ayında Malatya'da ihracat 21,13 milyon dolar, ithalat 8,54 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Malatya'nın komşu şehri Elazığ'da da ihracat 12,40 milyon dolar, ithalat 1,64 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Geçtiğimiz Nisan ayında Bingöl'de ihracat 43 bin dolar, ithalat 2 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Tunceli'de ithalat ihracatın 2 katı



Diğer yandan, Tunceli'de ihracat 7 bin dolar, ithalat da 16 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu arada, Türkiye'de Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,0 azaldı. - MALATYA