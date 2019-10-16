Bölgede en fazla konut Malatya'da satıldı
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Bölgede en fazla konutun Malatya'da satıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:57 Kaynak: İHA
Bölgede en fazla konutun Malatya'da satıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Eylül ayı istatistik rakamlarına göre, Malatya'da geçen ay bin 372 konut satıldı. Elazığ'da 2019 Eylül ayında bin 195 konut satılırken, Bingöl'de ise 235 konut satıldığı ifade edildi. Tunceli'de 2019 Eylül ayında 142 konut satıldı.
Diğer yandan, Türkiye'de de 146 bin 903 konut satıldığı kaydedildi. - MALATYA
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