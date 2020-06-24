Bölgede en fazla ölüm Malatya'da meydana geldi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller arasında en fazla ölüm Malatya'da, en az ise Tunceli'de gerçekleşti.



TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerin verilerine göre, Malatya'da 2019 yılında ölen kişi sayısı 4 bin 318 oldu. Elazığ'da 2019 yılında ölen kişi sayısı 3 bin 307, Bingöl'de geçen yıl ölen kişi sayısı bin 57 oldu.



TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden en az ölüm ise 613 rakamı ile Tunceli oldu. Bu arada, Türkiye'de geçen yıl ölen kişi sayısı 435 bin 941 olarak açıklandı. - MALATYA