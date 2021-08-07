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Bölgede ilk defa üretilen ay çekirdeğine yoğun ilgi - Son Dakika

Bölgede ilk defa üretilen ay çekirdeğine yoğun ilgi

07.08.2021 09:40
Bölgede ilk defa üretilen ay çekirdeğine yoğun ilgi, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 yıl önce üretimine başlanılan ay çekirdeği, aroması ve çekirdek büyüklüğüyle adından söz ettirmeye başladı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 yıl önce üretimine başlanılan ay çekirdeği, aroması ve çekirdek büyüklüğüyle adından söz ettirmeye başladı. Bölgede ilk kez ekilmesine rağmen büyük rağbet gören ay çekirdeği çiftçilerin yeni ekmek kapısı olurken, yurt dışına ise kısa sürede pazarlanmaya başlandı.

Tavas ilçesine bağlı 780 nüfusa sahip Çalıköy Mahallesi çiftçileri 2011 yılında yapılan Yenidoğan Barajı'nın faaliyete geçmesi ile birlikte sulu tarıma yöneldi. Çeşitliliği arttırmak isteyen çiftçiler, mahallede ilk defa ay çekirdeği ekmeye karar verdi. Yeni geçim kaynağı olan ay çekirdek mahallede ilk defa ekilerek güzel bir verim alındı. Çiftçiler ilk defa ekilen ay çekirdeğinin diğer çekirdeklere göre daha büyük, aromasının kendisine özgü farklı olması ve talebinde artması sonucu ekiminin devamlılığına karar verdi. Nisan ayında ekildikten sonra Ağustos ayında hasadına başlanılacak olan ay çekirdeğinin, şimdiden yurt dışına pazarlaması gerçekleşirken, çiftçilerin ise yeni ekmek kapısı halinde geldi. Ay çekirdeğinin bakımının ise bir hayli zor olduğunu ve geceleri dahi çalıştıklarını belirten çiftçiler, hasattan sonra ürünleri istediği fiyata satmayı hedefliyor. Geçen sene tarlada 13 ile 14 TL arasında satılan çekirdeğin, bu sene ise 18 ile 19 TL arasında satılması hedefleniyor.

"Beyaz inci olarak tanıttığımız ay çekirdeğimiz"

Ay çekirdeğinin çok farklı olduğunu ve yeni ekilmesine rağmen talep gördüğünü belirten Ulvi Ozan, "Bu sene yeni çiftçiliğe başladım. Köyümüz Yenidoğan Barajı'nın sulama tarıma geçmesiyle beraber 2 yıldır çekirdek üretimine, sulu tarım üzerine mısır ve kabağa da başladı. Bu Tavas Çalköy Mahallesinin beyaz inci olarak tanıttığımız ay çekirdeğimizin aroması, kalite olarak tane de büyüklüğü çok iyi. Bizim ürettiğimiz ürünlerin kalite olarak birinci olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşımın elinde gördüğünüz gibi tane büyük ve tadım olarak aroması çok büyük, bir verim var. Bunu pazarının iyi olmasını ve vatandaşın para kazanmasını temenni ediyorum. Şuanda bizim ürettiğimiz çekirdek ihracatlık. Bunun en kötüsü elek altı olarak tabir ettiğimiz çekirdek pazarda 25, kuruyemişçilerde ise 30-35 TL'ye kadar oluyor. geçen yıl 13-14 TL arası tarladan satış yaptık, bu sene beklentimiz 18-19 TL arasında. Gece gündüz insanlar uyumadan bunun peşinde. Geceleri damlaması ve yağmur yağdığında bakımı olsun 120 günlük sürede çiftçi düzgün bir şekilde uyuyamıyor" dedi.

"Çekirdeği yiyen kişi arkasından kesinlikle arayacak"

Diğer bölgelerin uzun süredir üretim yapmasına rağmen kendi ürünleri kadar rağbet görmediğini ve tadan kişilerin arasındaki farkı çok iyi anlayabileceğini belirten Erol Dinek, "Bu çekirdeğimizin özelliği Türkiye genelinde bu bölgeye ilk gelmiş olması. Bunu kalitesi, aroması, beyazlığı çok iyi. Başka illerde 10 ile 15 senedir yapılırken, bizim buraya ilk defa geldi. Bunu bir kere alıp yiyen kişi arkasından kesinlikle arayacak" dedi. - DENİZLİ

Bölgede ilk defa üretilen ay çekirdeğine yoğun ilgi
Bölgede ilk defa üretilen ay çekirdeğine yoğun ilgi
Bölgede ilk defa üretilen ay çekirdeğine yoğun ilgi
Bölgede ilk defa üretilen ay çekirdeğine yoğun ilgi
Bölgede ilk defa üretilen ay çekirdeğine yoğun ilgi

Türk Lirası, Yenidoğan, Denizli, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bölgede ilk defa üretilen ay çekirdeğine yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi


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