Bölgede İlk Kez Yarım Kat ve Kapalı Kornea Nakli Yapıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak:

"Batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa onları da hastanemize davet ediyorum"



VAN -Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bölgede ilk kez 'Derin Anterior Lamellar Keratoplasti' yöntemi denilen yarım kat ve kapalı kornea nakli yapıldı.

Van bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, başarılı operasyonuyla bir ilke daha imza attı. Göz Bankası bünyesinde yaklaşık 2 yıldır kornea nakli gereken hastalara hizmet sunan hastanede, hasta sayısı da her geçen gün artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ile Op. Dr. Ersin Muhafiz tarafından ileri kornea sivrileşmesi olarak bilinen 'keratokonus' teşhisi konulan bir hastaya, başarılı bir şekilde yarım kat ve kapalı kornea nakli yapıldı.

Başarılı geçen operasyonla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, göz hastalıkları açısından tecrübeli hekim sayısına sahip olduklarını belirtti. Tıbbi cihaz konusunda birçok donanıma sahip olduklarını ifade eden Başhekim Parlak, "Hastanemizde bölge halkına kaliteli hizmet vermekteyiz. Tedavi ettiğimiz vaka ise belli merkezlerin yapabildiği bir operasyondur. Bu her hekim tarafından uygun şekilde yapılamıyor. Bizler bu konuda başarılı hekimlerimizin sayesinde bu tür operasyonları yapabilmekteyiz. Gerçekleştirilen işlem, hastalarımızın daha az ilaç kullanımını sağlarken ve hasta konforunu da arttırıyor" dedi.



"Batı illerine gitmeye gerek yok"

Vatandaşların hem göz hem de diğer sağlık hizmetlerini Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde almalarını tavsiye eden Parlak, "Özellikle batıdaki illerine bu konuda gitmelerine gerek yok. Çünkü bunların bazı durumlarda 10-15 kez kontrollerinin yapılması gerekiyor. Biz burada bu tür mağduriyetlerin önüne geçmiş olacağız. Hatta batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa onları da hastanemize davet ediyorum. Uzun süreli randevu vermeden daha kısa süre içerinde bu tür operasyonlar hastanemizde yapabilir" diye konuştu.



"İşlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik"

Van'da yaptıkları başarılı kornea nakillerin her geçen gün arttığını dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ise "Hastanemiz Göz Bankası bünyesinde yaklaşık olarak 2 yıldır kornea nakli gereken hastalarımıza nakil hizmeti sunmaktayız. Şu an bu cerrahi işlemi Dr. Ersin Muhafiz ile yapmaktayız. Yaptığımız kornea nakil sayısı giderek artmaktadır. Şimdiye kadar yaptığımız ameliyatlarda Penetran Keratoplasti dediğimiz tam kat kornea nakli yapmaktaydık. Ancak ileri keratokonus teşhisli bu hastamızın cerrahi hazırlığını yaparken yarım kat ve kapalı kornea nakli diye tabir edebileceğimiz, 'Derin Anterior Lamellar Keratoplasti' yönteminden fayda görebileceğini düşündük ve bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



"Bölgede ilk kez hastanemizde gerçekleştirdik"

Bölgede ilk kez yapılan zorlu yöntemin hızlı iyileşme ve yüksek görme keskinliği gibi avantajları bulunduğuna dikkat çeken Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yöntemi Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez hastanemizde gerçekleştirdik. Zor bir cerrahi teknik olmasına karşın, hastalarda daha hızlı iyileşme, daha az cerrahi komplikasyon, daha yüksek görme keskinliği ve ömür boyu ilaç kullanım gereksinimi olmaması bakımından avantajlı bir yöntemdir. Artık kornea nakli gereken hastalarımıza bu yenilikçi yöntemi alternatif bir yöntem olarak değerlendireceğiz. Bu konuda hastane idarecilerimize gerek malzeme tedariki konusunda ve gerekse motivasyon bakımından desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Göz Bankasın kurucusu Dr. Muhammed Batur ve kornea naklini hastanemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz Dr. Yusuf Evcimen'e teşekkürü borç bilmekteyiz."

