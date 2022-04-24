Bölgede müsilaj korkusu yaşatmıştı... Polen sahili sarıya bürüdü, binlerce arı telef oldu - Son Dakika
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Bölgede müsilaj korkusu yaşatmıştı... Polen sahili sarıya bürüdü, binlerce arı telef oldu

24.04.2022 11:46

Polen sahili sarıya bürüdü, binlerce arı telef oldu Mersin'de Kızkalesi sahili başta olmak üzere bir çok bölgede denizin kıyı kısmı sarıya büründü, polen tozları ile birlikte gelen binlerce arı da telef oldu Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere bir çok noktada denize dökülen polen tozları...

Polen sahili sarıya bürüdü, binlerce arı telef oldu

Mersin'de Kızkalesi sahili başta olmak üzere bir çok bölgede denizin kıyı kısmı sarıya büründü, polen tozları ile birlikte gelen binlerce arı da telef oldu

MERSİN - Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere bir çok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. İlk başta müsilaj zannedilen polen tozu ile birlikte denize gelen binlerce arı ise telef olarak karaya vurması dikkat çekti.

İlkbaharın son haftalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahile yakın bölgeler başta olmak üzere birçok şehirde ağaçlar çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte polenler de dökülmeye başlandı. 321 kilometrelik sahil bandı olan Mersin'de de bir çok noktada polen tozları denizle buluştu. Başta turizmin gözbebeği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi ve Ayaş sahili olmak üzere bir çok noktada denize dökülen polen tozları suyla sahile vurdu. İlk önce vatandaşlar tarafından müsilaj zannedilen polen tozları ile birlikte arılar da denizde telef oldu. Sahil bandında bir çok noktada binlerce arının telef olması ise tatil için gelen vatandaşları üzdü.

Hem tatil hem de aile ziyareti için Kızkalesi'ne geldiklerini havanın çok güzel olduğunu belirten Büşra Öztürk, "Deniz çok güzel. Tabi şuan aşırı derece de polen var denizde. Ama ona rağmen yine de güzel. Denizde polen ile birlikte telef olan arıları da gördük, kıyıya vurmuş onlarda çok üzücü tabi. Deniz her ne kadar güzel olsa da üzücü kısmı polenlerle arıların telef olarak kıyıya vuruşu, onun dışında her şey güzel" dedi.

Şuanda denizin polenli olduğunu ama normalde bu bölgeyi çok beğendiğini aktaran Öztürk, denizi berrak, çarşaf gibi olduğunu ve tatilcilerin tercih edebileceğini kaydetti.

Uzmanlar, mevsimin bu dönemlerinde Mersin dışında Antalya ve Muğla gibi bazı illerde benzer durumların yaşanabileceğini belirterek, polenlerin her hangi bir zararının olmayacağını ve kısa sürede denizde kaybolacağını bildirdi.

Bölgede müsilaj korkusu yaşatmıştı... Polen sahili sarıya bürüdü, binlerce arı telef oldu
Bölgede müsilaj korkusu yaşatmıştı... Polen sahili sarıya bürüdü, binlerce arı telef oldu
Bölgede müsilaj korkusu yaşatmıştı... Polen sahili sarıya bürüdü, binlerce arı telef oldu
Bölgede müsilaj korkusu yaşatmıştı... Polen sahili sarıya bürüdü, binlerce arı telef oldu

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Kızkalesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bölgede müsilaj korkusu yaşatmıştı... Polen sahili sarıya bürüdü, binlerce arı telef oldu - Son Dakika


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