Son Dakika Haberleri: "Bölgede savaş istemiyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

"Bölgede savaş istemiyoruz"

33 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki durumun gergin olduğunu ve savaşın çıkmasını istemediklerini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki durumun gergin olduğunu ve savaşın çıkmasını istemediklerini söyledi.

Salih, Bağdat'ta bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Irak'ın, çatışma sahasından çıkarların buluştuğu alana evrilmesi gerekiyor. Bölgedeki durum gergin. Irak olarak, hiçbir bölgede savaş olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim tarafından kurulan siyasi muhalefete de değinen Salih, bu muhalefetin, hükümeti ve diğer siyasi çalışmaları doğru yola yönlendirme konusuna önem vereceğini dile getirdi.

Söz konusu etkinlikte konuşan Hekim de, "Irak'ta demokratik gelişme yaşanması ulusal siyasi muhalefetin ortaya çıkmasıyla mümkün olabilir." dedi.

Berhem Salih, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi: 70 milyon yıl önce yaşayan 'Buzların Ejderhası' F-16 boyutunda
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:01:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bölgede savaş istemiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]