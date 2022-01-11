Bölgedeki gübre üretiminin çiftçiye avantaj sağlaması için çalışma yapılması önerisi - Son Dakika

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, bölgedeki gübre üretiminin bölgedeki çiftçilere avantaj sağlaması için gerekli çalışmaların yapılması önerisinde bulundu.

Delil, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı açıklamada, artan maliyetlerden tarım ve hayvancılıkta büyük potansiyele sahip Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de etkilendiğini söyledi.

"Fiyat artışlarından dolayı çiftçilerimiz ihtiyaç duyulan gübreyi kullanamazsa tarımsal üretim ve verimlilik düşecektir. Tarımsal üretim ve verimliliğin düşmesi, hem gıda fiyatlarının artmasına hem de gıda ihtiyacını karşılamada dışa bağımlı hale gelmemize sebep olacaktır." diyen Delil, tarımsal üretimi arttırmak, tarımsal maliyeti düşürmek ve çiftçileri ayakta tutmak için tarımsal desteklerin artırılması gerektiğini aktardı.

Delil, ucuz gübre temini için çalışmalar başlatılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ucuz gübre temini için çalışmalar bölgede başlatılabilir. Tarım coğrafyası olan bölgemizde gübre hammaddesi çıkarılmasına rağmen maalesef çiftçilerimize herhangi bir avantaj sağlamamaktadır. Oysa tarım coğrafyası olan bölgemizde gübre üretiminin de yapılması çiftçilerimizin ucuz gübre temini için bir avantaj olmalı. Bölgemizdeki gübre üretiminin bölge çiftçilerimiz açısından bir avantaja dönüştürülmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Gübre fiyatlarındaki artışa yetkililer bir an önce müdahale etmeli, çiftçilerimize ucuz gübre temini sağlamalıdırlar."