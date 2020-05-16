Bölgedeki huzur rahatsız etti; Kandil'den terör hücrelerine eylem talimatı - Son Dakika

TERÖR örgütü PKK 'nın, oluşan huzur ve güven ortamını bozmak için eylem talimatı verdiği öğrenildi.

Etkili operasyonlarla göz açtırılmayan terör örgütü PKK, kayyumla gelen hizmet ve karantina sürecinde devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olması nedeniyle bölgede etkisini iyice yitirdi. Kayyum öncesi ulaşmayan hizmetlerin kısa sürede yapılması, karantina döneminde oluşturulan "Vefa" ekiplerinin vatandaşların her an yanında olması Kandil'i huzursuz etti. PKK'nın sözde yöneticilerinin huzur ve güven ortamını yok etmek için, terör hücrelerine eylem talimatı verdiği öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek ekibine yönelik saldırısının da, Kandil'in terör hücrelerine verdiği talimat doğrultusunda yapıldığı değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ TESPİTLER YAPILDI

Teröristlerin bölge halkından destek görmemesi nedeniyle sivilleri hedef aldığı, insanların üzerinde korku ve tehdit etkisi oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Terör örgütünün lojistik destek sağlamakta da zorlandığını bildiren güvenlik kaynakları, gizledikleri silah ve mühimmatları ortaya çıkararak saldırı yapmaya çalıştıkları tespiti yapıldı. Terörle mücadelede yeni dönemde örgütün gizlenen hücrelerinin tek tek ortaya çıkarılacağını belirten güvenlik kaynakları, kimlerle bağlantıları olduğuna ilişkin önemli tespitler yapıldığını bildirdi.

HEDEF DEVLET İLE BÖLGE HALKINI YAKLAŞTIRMAMAK

Vefa Sosyal Destek ekibinin aracını takip ederek uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristler, Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir (64) ile yolda araca aldıkları vatandaş Kinyaz Karlıoğlu'nu (60) şehit etti. Belediye çalışanı Taner Temizel ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili başlattığı operasyonlarda aralarında HDP Özalp İlçe Başkanı ve 5 yöneticisinin de aralarında olduğu 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorgularının devam ettiği ve alınan bilgiler doğrultusunda operasyonların sürdüğü belirtildi. Güvenlik kaynakları terör örgütünün bu saldırıyla bölge halkının devletine güvenmesi ve yakınlaşmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.

- İstanbul