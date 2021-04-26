Bölgedeki köylere ulaşım daha rahatlayacak - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere ulaşan yolda güvenli, kolay ve konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında 4.5 km'lik yol, daha modern hale kavuşacak, 3 şeritli haline getirilip vatandaşların hizmetine sunulacak.

ÇALIŞMALARA ARALIKSIZ DEVAM EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda vatandaşların daha konforlu ve modern bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda altyapıda yenilemelerin yapıldığı, trafiğin yoğun ve ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde çalışmalar yapılıyor.

ASFALT SERİMİ VE KALDIRIM İMALATLARI

Bölgede asfalt serimi ve yağmur suyu kanalı yapım işlerinin yanı sıra bir taraftan da kaldırım ve taş duvar yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Karadenizliler Mahallesi Yeşilova Caddesi trafik ışıkları ile Zakkum Sokak arasında asfalt serimi yapılırken Çarşıbaşı Caddesi'nde yapılan açık yağmur suyu kanalının korkulukları takılmaya başlandı.

3 ŞERİTLİ OLACAK

Çalışmaların sürdürüldüğü Çarşıbaşı Caddesi'nde, civardaki köylere ulaşımı daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde sağlayacak üst yapı çalışmalarıyla 4.5 kilometrelik yola 45 bin ton asfalt serimi yapılacak. 4.5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde yol 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak.