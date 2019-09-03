Son Dakika Haberleri: - Bölgedeki tüm ekipler Marmaris yangınına sevk edildi
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- Bölgedeki tüm ekipler Marmaris yangınına sevk edildi

10 saat önce

- Bölgedeki tüm ekipler Marmaris yangınına sevk edildi Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyorMUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde başlayan orman yangınını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler yangına sevk edildi.

- Bölgedeki tüm ekipler Marmaris yangınına sevk edildi

Alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde başlayan orman yangınını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler yangına sevk edildi. Şu an itibariyle bölgeye ulaşan 12 helikopter 35 arazöz ve iş makineleri ile orman yangınına müdahale ediliyor.

Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangınını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. Şu an itibariyle yangın bölgesinin çevresinde gerekli tedbirlerin alındığı ve tehlikenin kısmen atlatıldığı belirtildi. Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Ardından komşu illerde bulunan 7 helikopter daha yangın bölgesine sevk edilerek söndürme çalışmalarının toplam 12 helikopter ile havadan, 35 arazöz, iş makineleri ve yaklaşık 200 kişi ile de karadan devam ettiği belirtildi.

Marmaris, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
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