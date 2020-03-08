"Bölgemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye bu sürecin merkezinde yer alan bir ülkedir. Mültecilere şuana kadar 40 milyar dolar düzeyinde bir destek sağladık. AB'den 3 milyar avro geldi" dedi.
(İHA)
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