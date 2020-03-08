Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye bu sürecin merkezinde yer alan bir ülkedir. Mültecilere şuana kadar 40 milyar dolar düzeyinde bir destek sağladık. AB'den 3 milyar avro geldi" dedi.

(İHA)