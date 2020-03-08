"Bölgemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor" - Son Dakika
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"Bölgemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye bu sürecin merkezinde yer alan bir ülkedir. Mültecilere şuana kadar 40 milyar dolar düzeyinde bir destek sağladık. AB'den 3 milyar avro geldi" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
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