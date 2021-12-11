Bölgemizin Batısında Kuvvetli Yağışlara Dikkat - Son Dakika
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Bölgemizin Batısında Kuvvetli Yağışlara Dikkat

11.12.2021 22:15

Meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre;

Bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar (12. 12. 2021) sabah saatlerinden itibaren Trakya çevrelerinde ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), zamanla İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Kaynak: Habermetre
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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya Bölgesi, Toplum, Son Dakika

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