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"Bölgemizin En Güzel Otobüs Terminaline Sahibiz" - Son Dakika

"Bölgemizin En Güzel Otobüs Terminaline Sahibiz"

20.08.2021 12:05

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şehit Hamid Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) esnaflarını ve yolcularını ziyaret ederek, taleplerini dinlediler.

Mahalle ve esnaf gezilerine aralıksız devam eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın şehir içi ve şehirlerarası ulaşım trafiğindeki önemli merkezlerinden olan Şehit Hamid Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giderek buradaki firma sahipleri, çalışanlar ve esnafların yanı sıra yolculuk yapan vatandaşlarla bir araya geldiler.

Esnaflara 'hayırlı işler bol kazançlar' temennisinde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehir dışına çıkanlar ile yolcularını uğurlamaya gelenlerle tek tek sohbet edip, hayırlı yolculuklar dilediler.

Malatya ve bölge ekonomisine katkı sunan bütün firma sahipleri ve çalışanlarının daha güzel ve huzurlu ortamda çalışmaları için gereken tüm desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık ve AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Malatya ve bölgemizin ulaşım trafiğinde önemli bir merkez olan Şehit Hamid Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ticaretini sürdüren çok değerli esnaflarımız, firma sahiplerimiz ve çalışanlarının yanı sıra yolculuk yapan vatandaşlarımızla bir araya gelerek, hasbihal ettik. Malatya'nın ticari hayatına önemli katkılar sunan otobüs firma sahiplerimizin işlerini daha güzel ve huzurlu ortamlarda sürdürmeleri için bugüne kadar verdiğimiz destekleri, bundan sonrada sürdüreceğiz. İlçemiz sınırlarında bulunan otobüs terminalimizde gerek il dışından gerekse de kent dışından gelen misafirlerimizin en güzel şekilde ağırlanması içinde üzerimize düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmekteyiz. Pandemi ve doğal afetlerin en fazla etkilediği sektörlerin başında otobüs firmaları gelmektedir. Ancak tüm zorluklara rağmen işini en güzel şekilde yapma gayretinde olan buradaki firma sahiplerimiz, çalışanlarımız, otobüs şoförlerimiz, muavinlerimiz ve diğer esnaflarımızın gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Bölgemizin en güzel terminallerinden bir tanesine sahibiz. Güvenliği, temizliği, bakımı ve nezih mekanlarıyla Malatya'mıza yakışan bir terminalde kentimize gelen ve giden vatandaşlarımızı en güzel şekilde ağırlıyoruz.Otobüs şoförlerimiz ve çalışanları ile tüm yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim kazasız belasız yolculuklar nasip etsin. Bizler her zaman ekonominin belkemiği olan esnaflarımızın yanındayız. Bugünde Sayın Vekilimizle birlikte esnaflarımızla bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik. Bizleri güzel bir ortamda ağırlayan tüm firma sahiplerimize teşekkür ediyorum ve hayırlı işler diliyorum." diye konuştu.

Bölgemizin En Güzel Otobüs Terminaline Sahibiz

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Öznur Çalık, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Bölgemizin En Güzel Otobüs Terminaline Sahibiz' - Son Dakika


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