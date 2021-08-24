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"Bölgemizin İlk ve Tek Arama Kurtarma Ekibine Sahibiz" - Son Dakika

"Bölgemizin İlk ve Tek Arama Kurtarma Ekibine Sahibiz"

24.08.2021 13:31

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle bölgede ilk kez Yeşilyurt Kent Konseyinde gönüllü vatandaşların katılımıyla kurulan Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibine yönelik düzenlenen 'İlk Yardım Eğitim' kursuna katılan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Yeşilyurt Kent Konseyinde düzenlenen sertifika dağıtım törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Özpınar ve Mehmet Kundaktepe, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman İçel, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Şube Müdürü Faruk Atabey, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan ve kursiyerler katıldı.

Doğal afetlerde can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik gerçekleşecek çalışmalara destek vermek amacıyla kurulan Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibine dâhil olan tüm gönüllü vatandaşlara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Ülkemizin farklı bölgelerinde ve kentimizde son dönemlerde yaşanan doğal afetlerde arama kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Toplum ve insan sağlığının korunması ve muhafaza edilmesine yönelik insan odaklı hizmet felsefemizin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla; Yeşilyurt Kent Konseyimizle işbirliği halinde bir ilki gerçekleştirip, bölgemizde ilk ve tek arama kurtarma ekibi olan Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibini kurduk. AFAD'ın uzman ekiplerinin ciddi destekleri sayesinde uzun bir eğitim sürecinden geçen gönüllü vatandaşlarımız, bölgemizde yaşanabilecek bir doğal afet sırasında gerek ilgili kurumlara destek vermek gerekse de enkaz altında kalanları sağlıklı bir şekilde bulundukları noktadan kurtarmaya yönelik teorik ve pratik eğitimlere tabi tutuldular. Tatbikat çalışmalarını teorik eğitimleriyle taçlandıran kursiyerlerimizi gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı tek tek tebrik ediyorum. Kursiyerlerimiz gerçekten ulvi ve anlamlı bir görev ifa edecekler." diye konuştu.

Doğal afetlerde doğru ve yerinde ilk yardımın can kayıplarının azalmasına neden olacağını ifade eden Başkan Çınar, "Ülkemiz deprem kuşağında yer alırken, son dönemlerde ki orman yangınları ve sel baskınları gibi durumlardan etkilenen vatandaşlara anında ulaşıp doğru bir ilk yardım faaliyetini ulaştırmak büyük önem taşımaktadır. Bu tür olaylarda doğru bir organizasyon, doğru müdahale ve yerinde uygulamalar can kayıplarının azalmasına neden olur. Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibini kurma gerekçemizde bu tür afet ve acil durumlarda müdahalelerin yeterli bilgi ve donanıma sahip insanlar tarafından doğru bir organizasyon ve planlı bir çalışmayla gerçekleşmesini sağlamaktır.Doğal afetlerde yaşlısından gencine çocuğundan kadınına kadar herkes etkileniyor, enkaz altında bir umutla kendisine uzanacak bir eli bekleyen bir insanı kurtarmak her yönüyle anlamlı ve değerlidir. Dünyada son yıllarda bu tür arama kurtarma ekiplerinin sayısı hızla artmaktadır, ülkemizin de bu anlamda çok güçlü organizasyonları var gerek araç ve gereç olarak gerekse de yetişmiş personel açısından çok güçlü bir devlet mekanizmasına sahibiz. AFAD ve Türk Kızılay'ı başta olmak üzere bu alanda etkin çalışan kamu ve kurumlarımızın olması, doğal afetlere anında müdahale edilmesini sağlıyor. Arama kurtarma ekiplerinin ülke genelinde sayısının hızla artması ise bu tür hadiselere hızlı ve yerinde müdahale etme imkanını da artıracaktır. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi olarak ta devletimizin ilgili kurumlarına hem destek vermek hem de doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışımız gereği arama kurtarma ekibi kurarak bölgemizde bir ilki başardık. Çünkü bir canı kurtarmak her şeyden kıymetlidir. Böylesine güzel ve özel bir yapılanma içerisinde yerini alıp, hizmetlerimize katkı sunan tüm gönüllü vatandaşlarımıza şahsım ve hemşehrilerim adına ne kadar teşekkür etsem azdır.Yeşilyurt'un tüm renklerini barındıran Yeşilyurt Kent Konseyimizde başarılı etkinliklerine gönüllülük esasına göre katılan kursiyerlerimizin destekleriyle kurulan arama kurtarma ekibiyle Yeşilyurt'umuzun vizyonuna önemli bir değer daha kazandırmıştır. Genel Sekreterimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibinin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren söyleyen Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman İçel ise, " Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibinin kurulmasına öncülük eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız başta olmak üzere katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Kent Konseyimize teşekkür ediyorum. İlk yardım da ilk beş dakika çok önemlidir, bu alanda kendisini yetiştirmiş, yeterli bilgiye sahip, tecrübeli insanların olması ayrıca önemlidir. Sağlık personelleri gelene kadar enkaz altında veya zor durumda olan bir kişinin hayati fonksiyonlarının devam etmesi çevresindeki kişilerin doğru müdahalesi ve bu alanda ilk yardım eğitimi alan insanlar sayesinde olur. Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibimizin de kurulmuş olması bizleri mutlu etmiştir. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Arama ve Kurtarma Ekibinde yer alacak kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Bölgemizin İlk ve Tek Arama Kurtarma Ekibine Sahibiz

Arama Kurtarma, Kent Konseyi, İlk Yardım, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Bölgemizin İlk ve Tek Arama Kurtarma Ekibine Sahibiz' - Son Dakika


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