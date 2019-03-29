Bölgenin En Büyük Mahallesini Yönetmeye Aday Oldu

DİYARBAKIR (İHA) – Yaklaşık 25 yıl önce geldiği Diyarbakır'da bölgenin en büyük mahallesi olan Bağcılar'ı yönetmeye talip olan Nuray Sakın, seçime sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) – Yaklaşık 25 yıl önce geldiği Diyarbakır'da bölgenin en büyük mahallesi olan Bağcılar'ı yönetmeye talip olan Nuray Sakın, seçime sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor. Eğitime önem veren Sakın'ın en büyük hayali, yardım köprüsü kurarak yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmak.



Yaklaşık 25 yıl önce Şırnak'tan Diyarbakır'a gelen 4 çocuk annesi Nuray Sakın, bölgenin en büyük mahallesini yönetmek için aday oldu. Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Bağcılar Mahallesi muhtar adaylığı için çalışmalarına devam eden Sakın, hem evinde çocuklarına bakacak hem de 71 bin nüfuslu mahallenin sorunlarını çözmek için çalışma yürütecek.



Adaylığı ile ilgili konuşan Nuray Sakın, küçük yaşta evlendiğini ve anne olduktan sonra okumaya başladığını söyledi. Tüm eğitim hayatını açıktan okuma ile tamamladığını kaydeden Sakın, "5 yıl önce karar verdim ve bir iş yeri açtım, buna devam ederken halkla ilişki içerisinde oldum, halkı gördüm. Kırtasiye, zücaciye olunca öğrenciler yoğunlukta geldiler. Bazı öğrenciler köyden geliyorlar, köyden geldikleri için sabahtan akşama kadar bir harçlık veremeyen veliler var, bu içimi sızlattı. İçimi sızlatınca birkaç ay önce bir muhtar çocuklarına alışveriş yapmak için geldi. Ben de dedim acaba bir muhtar halka hizmet ya da durumu düşük olan fakir öğrencilere yardımı dokunur mu? Muhtar dokunacağını söyleyince aday olmaya karar verdim. Bu harçlıksız gelen öğrenciler, dar gelirli kadınlarımıza yardımcı olmak istiyorum. Kurumlarımız arasında yardım köprüsü kurmayı amaçlıyorum" dedi.



Eşi en büyük destekçisi



3'ü kadın toplam 45 adayla yarıştığını anlatan Sakın, sözlerine şöyle devam etti:



"Herkes kendi çabasıyla halka kendisini tanıtıyor. İnşallah halk doğru olanı seçer. Seçmen sayımız 71 bin. Türkiye'nin en büyük mahallelerinde biri Bağcılar, zaten hepsini birebir görüşüp çalışmak gerçekten uzun bir süre lazım. Elimizden geldiği kadarıyla birebir bayanlarımızla, insanlarımızla görüşüyoruz. Olumlu tepkiler alıyoruz. Azalarım 7 tanesi bayan, onlardan bir tanesi de erkek. Ayrımcılık olmasın diye bir erkeği de aza yaptık. İyi gidiyor, azalarımızla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadınlara, çocuklara eğitim yönünden özellikle gerekli kurumlara başvurup eğitime ücretsiz destek ve köylere ücretsiz servisler, bu harçlıksız gelen öğrencileri belirleyip, durumu düşük olan kişilere destek olmak. Mesela bazı bayanlarımızın eşleri çalışmıyor, kendileri çalışmıyor, kiracı ve bunları bilip, öğrenip onlara destek ulaştırmak amacım budur. Tepkiler çok iyi, erkek kardeşlerimizden, ağabeylerimizden tepkiler güzel, bayanlarımızdan tepkiler güzel geliyor, çok seviniyorlar. Ailemin yaklaşımı şöyle oldu, özellikle eşimin çok yorucu bir hayatı var. '4 tane çocuğun var, işletmecisin, senin için zor olur, stresli bir hayat olur' dedi. Ben de dedim 'Bunu istiyorum canı gönülden.' İnsanlara hizmet etmek, insanlara yararlı şeyler yapmak benim doğamda var. Gerçekten benim kişiliğimde çok ön planda bir özelliğim. Bende dedim elimden gelen, çabalarken halkıma da yararlı şeyler yapayım. Mahalleme destek çıkayım diye bu muhtarlığa aday oldum." - DİYARBAKIR

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