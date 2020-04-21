Bölgenin en büyük Türk bayrağı Tatvan'da dalgalanmaya başlandı - Son Dakika

Bölgenin en büyük Türk bayrağı Tatvan'da dalgalanmaya başlandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük Türk bayrağı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde dalgalanmaya başlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük Türk bayrağı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde dalgalanmaya başlandı. Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki ve Tatvan Belediyesinin ortak girişimiyle ilçeye kazandırılan dev bayrak, ilçenin Van Gölü sahilinde dalgalandırılmaya başlandı. Yaklaşık 50 metre yüksekliği ve 150 metrekare büyüklüğü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan dev Türk bayrağı ilçeye adeta renk kattı. Büyük beğeni toplayan Türk bayrağının 23 Nisan'da resmi açılışının yapılması planlanıyor. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi

ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor

Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak

Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı

"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti

Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak

Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı

Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi

Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor