Son Dakika Haberleri: Bölgenin İhracat Şampiyonu Tavuk Firması Konkordato İlan Etti

Bölgenin İhracat Şampiyonu Tavuk Firması Konkordato İlan Etti

1 saat önce

Adana'da bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talep etti.

Bölgenin İhracat Şampiyonu Tavuk Firması Konkordato İlan Etti, System.String[]
Adana'da bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talep etti.

Bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, yüksek faiz oranları ve yem ham maddesi stokçuluğundan kaynaklı Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talep etti. İşlerini kaybetmek istemeyen işçiler ve yetkililer, açlıktan telef olma riskiyle karşı karşıya olan 3 milyon canlı tavuğun olduğunu belirterek firma önünde eylem yaptı.

Planlama Şefi Serkan Dönmez, ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato talebinde bulunduklarını kaydederek, "Talebimiz kabul edildi fakat gerekli desteği alamadık. Sahada canlı hayvanlarımız mevcut fakat onlara maddi imkansızlıklardan dolayı yem gönderemedik. Onları yemsiz bırakmak zorunda kaldık. O hayvanların ölüm riski mevcut. Yaklaşık 650 çalışanımız ve bunların aileleri herkesin bir mağduriyeti söz konusu. Bizim tek derdimiz firmamız kapanmasın. çalışanlarımızdan memnunuz, insanlar burada ekmek yemeye devam etsin. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada bölgenin ihracat şampiyonu olmuş bir firmadan bahsediyoruz"

Firmada şef olarak çalışan Yılmaz Börçün de işçi ve işveren olarak aile ortamında çalıştıklarını ifade ederek, "Bu işverenler neden bu duruma geldi? Neden bankalar faizlerini bu kadar arttırdı? Neden yem hammadde stokçuları ortaya çıkıp da uçuk rakamlar çıkardı? Devletten istediğimiz burada üretim olması. 40 bin kesimden 120 bin kesime çıkmış, devletine kaynak oluşturmuş ve bu bölgenin ihracat şampiyonu olmuş bir firmadan bahsediyoruz burada. Basit bir fabrika değil burası" dedi.

"İşverenim, 'elinize sağlık arkadaşlar buraya kadarmış' dedi ama biz gidemedik"

İşçilerden İlhan Ünal ise çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Biz işimizi, ekmeğimizi bu fabrikaya borçluyuz ve bunları hak etmiyoruz. Bugün bana işverenim 'elinize sağlık arkadaşlar buraya kadarmış' dediler ama biz gidemedik. Bizim ekmeğimizi aşımızı verdi bu insanlar. Devletimiz elini bizden çekerse biz ne yapacağız?" diye konuştu.

Yüzlerce işçi işverenlerinin yanında olduklarını söyleyerek firma önünde eylem yapıp yetkililerden yardım istedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:17 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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