Bölgenin ilk ve tek holistik bakım ve manuel bukkal yüz modelaj uygulaması Diyarbakır'da - Son Dakika

-Bölgenin ilk ve tek holistik bakım ve manuel bukkal yüz modelaj uygulaması Diyarbakır'da

DİYARBAKIR - Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk ve tek holistik bakımlar ve manuel bukkal yüz modelaj metodu Diyarbakır'da uzman estetisyen Nurcan Yalınkılıç ile başladı.

Doğu Avrupa Osteopati Okulunda eğitim alan uzman estetisyen Nurcan Yalınkılıç tarafından holistik bakımlar ve manuel bukkal yüz modelaj metodu Diyarbakır'da yapılmaya başlandı. 2010 yılında Diyarbakır Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezinde kalfalık, ustalık, usta öğretici belgesini alarak öğretmenini sevmesiyle güzellik sektöründe kendini geliştiren Yalınkılıç, el ile manipülasyonlarda cihaz olmadan yüzde 100 yenilebilir bal ve Hindistan cevizi yağı ile hem bel ve boyun fıtığı olanlarda tedaviye yardımcı oluyor hem de şehir koşturmacalarından dolayı kendine vakit ayıramayan, 5 yaşından 80 yaşına kadar vatandaşlara bedeni, zihni, ruhu ve psikolojisi rahatlatmak için holistik bakımlar ve manuel bukkal yüz modelaj metodu uyguluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yaymak ve eğitimlerini vermeyi hedefleyen uzman Yalınkılıç, güzellik sektöründe eğitimin eksik olduğunu aktardı.

"Bir güzellik uzmanı elleriyle güzelliği ortaya koyabilmeli"

Uzman estetisyen eğitmen Nurcan Yalınkılıç, güzellik uzmanlarının sadece cihazlarla değil elleriyle de güzellik ortaya koyabilmesi gerektiğini söyledi. Yalınkılıç, "Bu işe 2010 yılında Diyarbakır Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezinde kalfalık, ustalık, usta öğretici belgemi alarak, öğretmenimi sevmemle başladım. Holistik bakımlar bütünsel içsellik yani zihin, beden ve ruh üçgeniyle tamamıyla iyileştirici, dinlendirici tedavi amaçlı masajlarımızdır. Uzak Doğu teknikleri kullandığımız bir masaj türümüzdür. Holistik bakımlar dendiği zaman kişinin bedeniyle ruhuyla zihniyle ve psikolojisiyle kişiyi rahatlatma tekniğidir. Manuel bukkal dediğimizde ellerimiz ve ağız içidir. Bir güzellik uzmanı elleriyle güzelliği ortaya koyabilmeli, teorik bilgi ve eller çok önemli. El ile manipülasyonlarda biz cihaz olmadan da çalışabiliriz. Şehir koşturmacalarından dolayı maalesef kendimize zaman ayıramıyoruz. Onun için eğer dinlenmeye ihtiyacınız varsa, bel ve boyun fıtığınız varsa doktorlarla birlikte çalıştığımız için nörofizyolojik anlamda kişiyi rahatlatma ve iyileştirme aşamasında tedavilere yardımcı oluyoruz. Holistik kelimesi bütünsel içsellik demek. Kişinin bedeni, zihni, ruhu ve psikolojisi. Manuel el demek, bukkalda ağız içi, yanak demek. Evet biz dıştan kaslarımızı çalıştırabiliyoruz ama ya içten, onun için ağız içine girip kasları çalıştırmamız lazım. Çocuklarda 5 yaşından sonra konuşma bozuklukları, diksiyon eksikliklerinde tedaviye yardımcı iyileştirici masajımız olabiliyor. Anti aging metodu olduğundan dolayı kasların hafızasına ağız içine girerek çalışıyoruz. Bu metot herkese yapılır, 5 yaşından büyük çocuklara ve 80 yaşına gelmiş insanlara da yapılır. Sadece hamilelik döneminde ilk 3 ay ve son 3 ay yapılmaz. Yan etkileri yok, çünkü iğne, ilaç, cihaz gibi hiçbir şey yok, sadece el ile manipülasyonlar var. Yüzde yüz yenilebilir bal ve Hindistan cevizi yağı kullanıyoruz" dedi.

"Eline cihazı alan uzman oluyor, eğitim eksik"

Yalınkılıç, güzellik sektöründe eğitimin eksik olduğunu ve eline cihazı alan herkesin uzman olduğunu aktararak, uzmanlık alanını Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yayıp eğitim vermeyi hedeflediğini vurguladı. Yalınkılıç, "Temel hedefim uzmanlık alanlarımı geliştirmek, ilerletmek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yaymak ve eğitimlerini vermektir. Eğitim veriyorum, ben 3 yıl görev yaptım ve bir öğretmendim 30 öğrenci yetiştirdim, 10 tane öğrencim salonunu açtı. Kendimi ve güzellik atölyesinin 5 yıl sonra güzellik sektöründe bir eğitim kurumu ve güzellik atölyesi akademisi olarak güzel bir yerde, bölgede isim yapacak ve eğitim verebilecek seviyede olmasını isterim. Güzellik sektöründe eğitim eksik, maalesef bir eğitmen olarak söylüyorum. Eline cihaz alan herkes uzman oluyor, lütfen arkadaşlar önce eğitim alalım" diye konuştu.

"İşlemin sonunda doğru bir yerde olduğuma karar verdim"

Holistik bakım ve manuel bukkal yüz modelaj metodu uygulanan danışanlardan Esra Okuroğlu ise işlem sonrası doğru yerde olduğuna karar verdiğini ve vücudunun her noktasındaki kasları hissedebildiğini aktardır. Okuroğlu, "Bugün burada kendimi çok yorgun hissettiğim için biraz halsiz, ne kadar uyusak da dinlenmeyi hissedemediğim için geldim. En azından alternatif bir çözüm ruhum ve zihnim için bulmak istedim. İşlemin sonunda doğru bir yerde olduğuma karar verdim. Holistik bakımı yaptık, yapılan işlemden sonra anlıyorsunuz ki vücudunuzda şuanda kaslarınız her bir noktası çalışıyor. Hepsini daha iyi hissedebiliyorsunuz, zihin, ruh beden uyum içersin de bir biriyle bağlantılı, hepsinin boşaldığını ve yeni bir uykuda uyanmış çok güzel bir uyku geçirmiş, daha yeni hayata başlamış hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.