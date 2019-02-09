Bölgenin Kaderini Değiştirecek Yolu Bekliyorlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Gölcük Yaylası Boğaz Mevkii üzerinden Manisa'nın Salihli ilçesine inmesi planlanan; ancak çalışmaları Manisa sınırlarında takılı kalan 36 kilometrelik yeni yol ilgi bekliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Gölcük Yaylası Boğaz Mevkii üzerinden Manisa'nın Salihli ilçesine inmesi planlanan; ancak çalışmaları Manisa sınırlarında takılı kalan 36 kilometrelik yeni yol ilgi bekliyor. Ödemiş'i Salihli'ye Gölcük üzerinden bağlayacak yol, açılırsa iki ilçe arasındaki mesafe 17 kilometre kısalacak. Yeni yolun ile turizme katkı sağlanması hedeflenirken, Boğaz mevkiinin de çıkmaz sokak görüntüsünden kurtulacağı ifade edildi.



Ödemiş sınırlarında kalan bölümü stabilize olarak kaplanan, Salihli bölümünde yer alan bölümü ise Ödemiş Belediyesi'nin desteğiyle Devlet Su İşleri tarafından yaklaşık 3 kilometre açılabilen güzergah, işlek bir kara yoluna dönüşeceği günleri bekliyor. Hem turizm hem de tarımsal ürünlerin pazarlara ulaşımı açısından büyük önem taşıyan Ödemiş-Gölcük-Salihli yolu, diğer dağ yollarına göre daha az eğimli ve daha az virajlı, heyelan tehlikesi olmayan bir güzergaha sahip olması nedeniyle bölgenin kaderini değiştirebilecek yol olarak tanımlanıyor.



Mesafeyi 36 kilometreye indirecek



Halihazırda Bozdağ üzerinden yaklaşık 53 kilometre olan Ödemiş-Salihli arasındaki mesafeyi Gölcük-Boğaz yoluyla birlikte 36 kilometreye indirecek güzergahta 4 yıldır yaprak kıpırdamadığını söyleyen Bayırlı Mahallesi Muhtarı Yaşar Uzun, "Bu yol açılırsa turizm de canlanır, buradaki üretici de pazarını bulur. Boğaz mevkii çıkmaz sokak noktası halinde olduğundan tüccarlar pek fazla bu bölgeye ilgi göstermiyor. Aslında üretim olsa da satmak ya da daha doğrusu değerinde satmak mümkün olamıyor. Bu yol açılırsa Boğaz işlek bir yer haline gelir, üreticimiz emeğinin karşılığını alır, turizm de canlanır. İzmir'in incisi Gölcük'e ulaşım da çok kolay hale gelir. Bir ucumuz Sart Harabeleri, Gölmarmara, Çamur Hamamları Mevkii olur, bir ucumuz Gölcük-Bozdağ-Birgi. Yetkililerden yapılmasını saygılarımızla arz ediyoruz. Vatandaşlarımız bahçelerinden ağaçlarından feragat edip imza verdi ama yol bir türlü açılamıyor" dedi.



Manisa sınırlarında kaldı



Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na verdikleri dosya ile 2015'te çalışmaların yeniden başladığını; ama sonunun gelmediğini aktaran Uzun şöyle devam etti:



"Gölcük-Ödemiş yolumuz zaten 11 yıl önce genişletilerek güzel şekilde açıldı. Bariyerler de konuldu. Sıra geldi Bayırlı Boğaz-Salihli yoluna. Bayırlı Boğaz'dan itibaren İzmir il sınırı 5 bin 200 metre yolumuz açıldı. Manisa sınırında da 2 bin 800 metre yol açıldı. Toplamda 8 kilometrelik bir çalışma gerçekleşti; fakat bu yolun ilerisi Manisa sorumluluğunda olduğundan aşama kaydedilemedi. Bu yol açılırsa Salihli'den Boğaz'a mesafe 17 kilometre. Bu yol turizm ve ekonomi açısından olduğu kadar ulaşım açısından da son derece elverişli. Geniş, virajları az, kapalı virajı yok, eğim çok az genelde düz bir güzergah. Tüm virajları aşağı yukarı gün ışığı alıyor. Tırmanma yok. Geçen yıl Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışında pankartla da bu yolu dönemin Başbakan'ı Binali Yıldırım'dan talep etmiştik. İzmir Valiliği'nden de Manisa Valiliği'nden de sayısını bilemeyeceğim kadar talepte bulundum. Bu yol bir an evvel açılırsa hem İzmir hem Manisa kazanır. Bu yola yapılacak yatırım bölgenin büyük kazancı olur. Buradan hem İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Manisa Büyükşehir Belediyesi veya bu yolu kara yolu ağına dahil edeceklerse Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerine çağrıda bulunuyoruz."



Bitmeyen yolun öyküsü



Yapımına 2010 yılında başlanan yol için dönemin İzmir İl Özel İdaresi imkanlarıyla Manisa sınırına kadar olan 6 kilometrelik hat açıldı. Boğaz Mevkii'nde yaşayan birçok vatandaş, yolun açılabilmesi için arazilerinden ücretsiz tahsislerde bulunmak üzere imza verdi; ancak 2013 yılından itibaren çalışmalara ara verildi.



Sonraki dönemde İl Özel İdaresi'nin kapatılması ile birlikte yol çalışmaları adeta rafa kalktı. Kara yolları ağında olmaması ve bağlantı yolu niteliğinde olması nedeniyle sorumluluk İzmir Büyükşehir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerine geçse de yol için yaklaşık 2,5 yıl yaprak kıpırdamadı.



2015 yılında ise dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü'nden iş makineleri görevlendirilerek çalışmalar Salihli sınırlarında da sürdürüldü. Yaklaşık 3 kilometre yol açılsa da, bölgede Salihli'ye bağlı Gökköy üzerinden karayolu ile bağlantıyı sağlayacak yol bir türlü açılamadı. - İZMİR

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