Bölgenin Oda ve Borsaları, Katso'nun Ev Sahipliğinde Ilgaz'da Toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oda ve borsalara verilen akreditasyon eğitimine Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ev sahipliği yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oda ve borsalara verilen akreditasyon eğitimine Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ev sahipliği yaptı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında düzenlenen akreditasyon eğitimlerine Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. Bölgedeki 28 oda ve borsanın temsilcilerinin katıldığı 'Akreditasyon Sistemi Bilgi Paylaşımı Toplantısı' Ilgaz Dağı Milli Parkında gerçekleştirildi.



TOBB ve KATSO işbirliğinde iki gün sürecek olan 'Akreditasyon Sistemi Bilgi Paylaşım' toplantısında, TOBB Akreditasyon yeni puanlama sistemi doğrultusunda kıyaslama, risk analizi, akreditasyon sistemi revizyon çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılarak, bölge oda ve borsaları arasında akreditasyon standardını uygulama verimliliğinin arttırılması amaçlanıyor. TOBB akreditasyon yetkililerinin ve Türk Loydu Denetmen ve Eğitimcilerinin katılımları ile Ilgaz'da gerçekleştirilen toplantıya bölgedeki 28 oda ve borsanın Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları katıldı.



Toplantıda Gazeteci Aycan Ulusan, İletişim Uzmanı Adnan Erbaş, TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreteri Özge Karatepe, Türk Loydu Denetçi ve Eğitmenleri Berker Telek ve İlker Gür tarafından sunumlar yapıldı.



Toplantıya Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile KATSO temsilcileri de katıldı. Toplantıda konuşan Fındıkoğlu, Ilgaz Dağı Milli Parkında gayet güzel bir ortamda bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah misafirperverliğimizden dolayı sizlerde memnunsunuzdur. Öncelikle bu tür organizasyonlara desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. TOBB'un akreditasyon hizmetlerini bizlere sağlaması, odalarımıza yüksek bir katma değer kazandırıyor. Bizlerde gerekli destekleri veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.



Fındıkoğlu, toplantının ardından oda ve borsa temsilcilerine Kastamonu'nun tarihi ve turistik mekanlarını da gezmeye davet etti.



İki gün sürecek olan eğitim, Cumartesi günü sona erecek. - KASTAMONU

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