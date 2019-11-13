Bölgenin plastik ihtiyacı Muş'tan karşılanıyor

MUŞ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyette olan Muş Plastik firması ile bölgenin gıda ambalajı ihtiyacı karşılanıyor. Devlet desteğiyle kurulan ve 43 kişinin çalıştığı fabrikada, yılda 750 ton ham madde işleniyor.

OSB'de 1998 yılında, devlet desteğiyle kurulan Muş Plastik Fabrikası'nda üretim sürdürülüyor. Gıda ambalajı ve özellikle peynir bidonu ile yoğurt kovasının üretildiği fabrikadan Doğu Anadolu'daki illerin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra Kayseri, Aksaray, Adana ve Mersin'e satış yapılıyor. 43 kişinin istihdam edildiği ve günde 3 vardiya çalışılan fabrikada, yılda 750 ton ham madde işleniyor.

Devlet desteklerinin, işletmelerin büyümesi için büyük fırsat olduğunu belirten Muş Plastik Fabrikası'nın sahibi Mahsum Özdemir, "1998 yılında kurulmuş fabrikamız. 1998 yılından bu yana gıda ambalajı, özellikle peynir bidonu ve yoğurt kovası üretmekteyiz. Bölgemizin bütün illeri başta olmak üzere Kayseri, Aksaray, Adana ve Mersin illerine de satış yapmaktayız. Yüzde 75 kapasite ile çalışıyoruz. Burada 43 çalışanımız var. Çalışanlarımızın bütün sigorta ve sosyal hakları mevcut durumdadır" diye konuştu.

Sağlanan iş imkanları dolayısıyla kentten göçün durduğunu anlatan fabrika çalışanlarından Muhammed Çağlayan ise "Çalışmak için başka şehirlere gitmiyoruz. Burada başka fabrikaların da açılmasını istiyoruz. Gençlerimize daha da çok iş imkanlarının sağlanmasını istiyoruz. Değişik fabrikalar açılırsa gençler boş kalmaz ve onlar da ailelerini bırakıp, il dışına çıkmazlar. Ailelerimizle daha sık vakit geçiyoruz. Memnunuz, rahattır işimiz ve fazla zorluğu da yok" dedi.

BELEDİYEDEN ARSA TAHSİSİ

OSB'ye 6 bin metrekarelik arsa tahsisinde bulunduklarını belirten Konukbekler Belediye Başkanı Bahri Fırat da "Organize sanayi bölgemize 6 bin metrekare arsayı hibe olarak tahsis etmişiz. Şu anda OSB'de 10'a yakın fabrikalarımızda üretim yapılmaktadırlar. Bu konuda iş adamlarımıza seslenerek, gelip beldemize, organize sanayi bölgemize fabrika açmalarını istiyoruz. İş adamlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.