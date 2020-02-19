Bölgenin simgesi bakır, sanat eserine dönüştü - Son Dakika
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Bölgenin simgesi bakır, sanat eserine dönüştü

7 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğrencileri, bölgeye özgü bakır işleme objelerini sanat eserine dönüştürdü.

Bölgenin simgesi bakır, sanat eserine dönüştü, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğrencileri, bölgeye özgü bakır işleme objelerini sanat eserine dönüştürdü. Ünlü Ressam Funda İyce Tuncel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Bakır Obje Üzerine Resim Çalışması" adlı workshop, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.


Bölgeye özgü bakır işleme objelerinin sanat eserine dönüştüğü etkinliğe, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Kübra Kalyoncu Şeherli, HKÜ akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Bakır tabak üzerine birbirinden farklı resimlerin yapıldığı etkinlik, Funda İyce Tuncel koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ve üç oturumda düzenlenen atölye çalışmasına, 70 öğrenci katıldı.


HKÜ'de sanat esintileri


Bakıra kendi renklerini ve bakış açılarını yansıtarak renkli sanat eserleri sergileyen öğrenciler, katıldıkları atölye çalışmalarında yoğun çaba sarf etti. Yaptıkları çalışmalarla bakıra yeni bir boyut kazandıran katılımcılar, HKÜ'de sanat esintisi oluşturdu. Sanatı insanlara ulaştırmayı amaçladığını, resmin sadece tuval üzerinde olmayacağını ve farklı zeminlerde de resimler yapılması gerektiğini ifade eden Ünlü Ressam Funda İyce Tuncel, "Gençlerin sanatı yaşam biçimi haline getirmesi öncelikli olgulardan biridir. Yaptığım her sanat atölyesinde katılımcılarla farklı pencerelerden bakıp bir eser üretmeye çalıştık. Burada yaptığımız çalışma ile de bölgeye özgü olan bakır sanatını, öğrencilerle bir araya gelerek yeni bir bakış açısıyla farklı ürünler ortaya çıkarmayı hedefledik. Atölye çalışmalarımızın sonunda ise öğrenciler güzel ürünler oluşturdu. Bende öğrencilerle farklı bir deneyim yaşamış oldum. Üniversitelerin bu tür sanatsal faaliyetleri desteklemeleri beni oldukça mutlu etti. Bu etkinliği gerçekleştiren ve öğrencilerine sanatın her alanında destek veren Hasan Kalyoncu Üniversitesine teşekkür ederim" dedi.


Bakıra kendi renklerini katan öğrenciler yapılan atölye çalışmasından memnun kaldıklarını dile getirerek, bu tarz etkinliklerde eğlenerek öğrendiklerini renklerin içine girerek atölyelerin gelişimlerinde fayda sağladığını söyledi. Üç oturumda gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle düzenlenen "Bakır Obje Üzerine Resim Çalışması Atölyesi" katılımcılarının eserleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Edibe Sözen, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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