BBP Genel Başkanı Destici'den Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'ya tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" açıklamasını yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki gösterdi. Akıncı'nın açıklamasının "Türkiye'yi en çok üzen ve arkadan vuran açıklamalardan" olduğunu söyleyen Destici, "Böyle bir açıklama gereğini hangi kafayla yapmıştır, gerçekten izahı mümkün değildir." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

"HAREKAT HEDEFLERİN TAMAMINA ULAŞINCAYA KADAR DEVAM ETMELİ"

Destici, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne gelindiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgeyle ilgili hedefinin açık, net ve anlaşılabilir olmasına rağmen ABD, Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Arap Birliği ile çeşitli ülkelerden operasyona karşı açıklamalar yapıldığını, "operasyonun durdurulması" çağrıları geldiğini dile getiren Destici, "Sayın Cumhurbaşkanının çok açık ve net şekilde 'Hedefimize kadar operasyon sürecek' açıklaması çok doğrudur ve kararlı bir açıklamadır. Bizim de beklentimiz operasyonun, hedeflerin tamamına ulaşıncaya kadar devam ettirilmesidir." diye konuştu.

"BU İŞİ SONUNA KADAR GÖTÜRMELİ VE BİTİRMELİYİZ"

Harekat kapsamında hedefin, Münbiç'ten Kamışlı'ya kadar Haseke'yi de içine alan bölge olduğunu söyleyen Destici, "Bu bölgenin tamamı teröristlerden temizlenmeden harekat bitirilmemelidir. Şayet böyle bir şey olursa harekat yarım kalır. Bugün işimiz sahada da masada da daha zor. Bu işi sonuna kadar götürmeli ve bitirmeliyiz." dedi.

ABD VE AB'NİN YAPTIRIM AÇIKLAMALARINA TEPKİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım tehditlerini de eleştirdi. Türkiye'nin de yaptırım durumunda mütekabiliyet ilkesi kapsamında gerekli adımları atması, en katı ve kararlı şekilde karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Destici, AB'nin hangi saikle bu harekata karşı çıktığını anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Destici, "Harekatın en önemli amacı Türkiye'deki 2 milyon 200 bin mülteciyi oluşturulacak güvenli bölgeye yerleştirmektir. AB'nin en önemli meselesi de mülteciler. Bunu söylüyorlar. Bu operasyona destek vermeleri gerekirken niye karşı çıkarlar? Bunun da amacı çok açık çünkü güçsüz, zayıf bir Türkiye istiyorlar." ifadelerini kullandı.