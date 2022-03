Bölgenin tek kadın oto ekspertiz ustası... Oto Ekspertiz Ustası Mübin Keleş: "Plazada çalışsaydım bu kadar bilgi toplayamazdım" - Son Dakika

Bölgenin tek kadın oto ekspertiz ustası... Oto Ekspertiz Ustası Mübin Keleş: "Plazada çalışsaydım bu kadar bilgi toplayamazdım"

DÜZCE Düzce'de kadın oto ekspertiz ustası Mubin Keleş, araçların kaporta, boya ve mekanik aksamlarını kontrol ederek, erkeklere taş çıkartıyor. Genellikle erkeklerin ilgi alanı olan ve erkek mesleği olarak bilinen bu işi detaylı bir şekilde yapan Keleş, " Plazada çalışsaydım bu kadar bilgi toplayamazdım" ifadelerini kullandı.

Düzce Küçük sanayi sitesi içerisinde 4 yıldır oto ekspertiz ustalığı yapan Mübin Keleş, genellikle erkeklerin ilgi alanı olan ve erkek mesleği olarak bilinen bu işi sürdürüyor. Alıcı ve satıcıların getirdiği araçların kontrollerini sağlayarak rapor hazırlayan Mübin Keleş, görenlerin şaşırdığını belirtse de, kadınların bu tür dikkat isteyen mesleklerde daha dikkatli olabileceğini belirtiyor. Mesleği severek yaptığını dile getiren Keleş, kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Düzce'de ikamet ederken farklı işlerde çalıştım. Ardından kendi işimi yapmaya başladım. Sanayi de ekspertiz işi ile uğraşıyorum küçük sanayi sitesinde. Aslında ailem galericilik ile uğraşıyorlar. Arabalar ile çok fazla haşır neşirler o yüzden bende bu doğrultuda bir meslek seçebilirim diye düşündüm. Ekspertiz işi ile uğraşıyorum. Kesinlikle bence bu sektörde bence kadın olması gerekiyor. Tabi ki bu erkek işi evet burada genellikle bu sektörde erkekler yer alıyor. Fakat bildiğiniz gibi biz kadınlar biraz daha detaycı biraz daha ayrıntılara fazla takılan varlıklarız. Bu sebep ile ekspertiz gibi tamamen detay ağırlıklı bir iş içerisinde bir kadının olması çok daha önemli. Bu işin standartlarını daha yukarıya çıkartıyor. Firmamızda kadın ağırlıklı çalışmamızı istiyor. İçeride kadın olması hem tartışmayı hem gerilimi hem de iletişimi düzenli hale getiriyor. Bu yüzden kadın olması bir zorluk değil ama işimi rahatlatan kolaylaştıran toplum içerisinde anlaşılır ve kolay etken haline geliyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Erkekler çok güvensiz oluyor"

Oto ekspertize ilk defa gelen erkeklerin ve hatta kadınların bile çok güvensiz olduğunu dile getiren Keleş, " Buraya ilk gelenler öncelikle çok güvensiz oluyorlar. Hatta çok afedersiniz ama siz mi bakacaksınız siz anlıyor musunuz siz benim sorularıma ne kadar cevap verebilirsiniz gibi durumlar ile karşılaşıyorum. Hatta bunu erkekler kadar kadın müşterilerimiz bile yapıyor. Bunlarla çok fazla karşılaşıyorum. Ama ben kendime güveniyorum. İşletmemizin her yıl vermiş olduğu eğitimler var. Onlara katılıyorum. Sürekli kendimi geliştiriyorum. Sanayi de olmuş olmam durumunda hemen ilgili ustalar ile irtibata geçiyorum. Onlar sayesinde kendimi geliştiriyorum. Evet ben bir kadınım, evet ben bir ekspertizim siz erkekler kadar bu işi yapabiliyorum ve baktığım zaman arabanın neresi boyalı neresi hatalı bilebiliyorum. Ben de sizin kadar arabadan anlayabiliyorum. Çünkü bu doğuştan gelen bir özellik değil. Tamamen kontroller ile sürekli kendini tekrarlayarak edinmiş olduğumuz bilgiler" şeklinde konuştu.

"Kendimi çok şanslı hissediyorum"

Sanayi de olması sebebi ile mutlu ve şanslı olduğunu belirten Keleş, " Çevre esnaf olsun galericiler sitesi olsun sanayide ki büyüklerim olsun hepsi bana her konuda destek oluyorlar. Yani bilmiyorum ben hani bir kadının sanayi de olması biraz garip geliyor ama herkesin desteği ilgisi yardımlaşması kendimi çok şanslı hissediyorum. Herhalde bir plazada çalışıyor olsaydım bu kadar avantajlı bir hayata sahip olmazdım diye düşünüyorum" dedi.

"Kadınlar her şeyi yapabilir"

Kadınların istediği her şeyi yapabileceğini dile getiren Oto ekspertiz ustası Mübin Keleş son olarak sözlerini şu cümleler ile sonlandırdı: "İnanırsak gerçekten her şeyi yapabiliriz. Bir kere adım atmaktan kadınlar asla korkmasınlar. ya bu erkek işi ben yapabilir miyim olur mu? Diye düşünmesinler yapın oluyor çok daha güzel oluyor. Çok daha iyisi oluyor. Mutlaka erkekler bu işi çok iyi yapıyorlardır ama bizler kadınlar olarak çok daha iyi yapabiliyoruz. Kendimize güvendiğimizde her işin altından kalkabiliyoruz. Siz kendinize inandıktan bu işe baş koyduktan hayallerinizin peşine koştuktan sonra inanın yoldan geçen bir insan bile sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Yeter ki inanın aklınıza koyduğunuzu yapın hedeflerinizi peşinden koşmaya devam edin."