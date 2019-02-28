Bölgenin Yüzde Yüzünü Deaş'tan Geri Aldık"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın Suriye'de ele geçirdiği toprakların yüzde yüzünü geri aldıklarını açıkladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, DEAŞ'ın Suriye
'de ele geçirdiği toprakların yüzde yüzünü geri aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de terör örgütü DEAŞ tarafından alınan toprakların tamamını geri aldıklarını açıkladı. Trump, "Şuana kadar bölgenin yüzde doksanını, doksan ikisini aldığımızı duydunuz. Artık bölgenin yüzde yüzünü DEAŞ'tan geri aldık" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık
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