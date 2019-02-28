Son Dakika Haberleri: Bölgenin Yüzde Yüzünü Deaş'tan Geri Aldık"

Bölgenin Yüzde Yüzünü Deaş'tan Geri Aldık"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın Suriye'de ele geçirdiği toprakların yüzde yüzünü geri aldıklarını açıkladı.

Bölgenin Yüzde Yüzünü Deaş'tan Geri Aldık
ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın Suriye'de ele geçirdiği toprakların yüzde yüzünü geri aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de terör örgütü DEAŞ tarafından alınan toprakların tamamını geri aldıklarını açıkladı. Trump, "Şuana kadar bölgenin yüzde doksanını, doksan ikisini aldığımızı duydunuz. Artık bölgenin yüzde yüzünü DEAŞ'tan geri aldık" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

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