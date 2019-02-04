Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında kazanan olmadı.
Talasgücü Belediyespor, kendi evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Kapadokya
Göremespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skor ile Talasgücü Belediyespor 22 puana yükselirken, Kapadokya Göremespor puanını 21'e çıkardı.
Stat: Atatürk
Spor Kompleksi Dış Saha
Hakemler: Burak Doğru xx, Ömer İşcan xxx, Emrah Selim
Göl xxx
Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül
Talasgücü Belediyespor: Umut Tepe xx, Ali Yılmaz xx, Göksel Arsoy
xxx, Recep Daylak xx, Burak Öztürk xx, Sedat Altay
xx(Dk.59 Yakup Yazgan xx), Süleyman Öztürk xxx(Dk.50 Furkan Özdemir xx), Okan Yenidünya xxx, Ertuğrul Yalman xx, Mustafa Kartal
xx, Yusuf Eser xx(Dk.84 Mustafa Erkoç xx)
Kapadokya Göremespor: Furkan Güzel xxx, Cüneyt Turgut xx, İsmail Salman xx, Beytullah Çamurlu xx, Hakan Akyol
xx(Dk.20 Burak Murat
xx), Nicholas Ofori xx, Emre Özden xxx(Dk.90+1 Volkan Çetinkaya
?), Mehmet Becerir xx, Serhat Akyün xx, Yusuf Menekşe xx(Dk.80 Ali Çiner xx), Selim Öztürk
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Goller: Dk.72 Göksel Arsoy (Talasgücü), Dk.24 Emre Özden (Kapadokya Göreme). - KAYSERİ