Bölgesel Amatör Lig 5. Grup - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında iki Kayseri ekibi karşı karşıya geldi.

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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında iki Kayseri ekibi karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçta Yahyalıspor'u 2-1 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.


Stat: Atatür Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Bakır Aslanxx Mehmet Yılmaz Çalışır xx, Nihat Ökten xx


Talasgücü Belediyespor: Mahmut Umut Mete xxx, Doğancan Akkaya xxx, Mahmut İbrahim Şahinkaya xxx, Melikşah Aslan xx, Burak Öztürk xx, Resul Ekrem Turhan xx, Burak Görgülü xx (Dk. 88 Serkan Demirezen x), Canberk Soykuvvet xxx, Burak Gezer xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx (Dk. 90 Göksal Arsoy x), Uğur Gezer xxx (Dk. 75 Recep Daylak x)


Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım x, Melik Sermet Kayaş x (Dk. 83 Ramazan Aksoy x), Ümit Kale xx, Ahmet Canpolat xx, Mehmet Bayram xx, Can Ölçer x, Sedat Burak Altay xx, Turgay Aydoğan xx, Okan Yenidünya x (Dk. 60 Osman Şentürk x), Ramazan Durdu xx, Süleyman Öztürk xx


Goller: Mustafa İlkay Kartal Dk. 31, Burak Gezer Dk. 83 (Talasgücü Belediyespor), Ramazan Durdu Dk. 78 (pen) (Yahyalıspor) - KAYSERİ

Mehmet Yılmaz, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
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