Son Dakika Haberleri: Bölgesel Amatör Lig 7.grup; Aydınspor 1923: 1 - Serinhisarspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 7.grup; Aydınspor 1923: 1 - Serinhisarspor: 1

44 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig 7.Grup 14.hafta karşılaşmasında kendi evinde Serinhisarspor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 7.grup; Aydınspor 1923: 1 - Serinhisarspor: 1, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig 7.Grup 14.hafta karşılaşmasında kendi evinde Serinhisarspor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Aydın Adnan Menderes

Hakemler: Ahmet Resuloğlu x, Şaban Karaderili x, Emre Karagel x

Aydınspor 1923: Alper xx, Hasan xx, Rıfat xx(Ömer dk.78x), Ahmet xx, Savaş xx (Yavuz dk.86 x), Beşir xx, Artun xx, Ufuk xx, Berkay xx, Okan xx, Tunahan xx (Onur dk.69)

Yedekler: Şehmus, Yavuz, Aykut, Onur, Ömer, Nedim, Güven

Teknik Direktör: Bülent Güllü

Serinhisarspor: Yunus xx, Kemal xx, Hasan xx, Abdullah xx, Ahmet xx, Ziya xx, Ebrahim xx (Cüneyt dk.81 x), Ercan xx (Yasin dk.20 x) Muhammet xx, Mustafa xx, İbrahim xx

Yedekler: Serhan, Cüneyt, Hüseyin, Beytullah, Fatih, İbrahim, Yasin

Teknik Direktör: Mustafa Ali Gözlükaya

Goller: İbrahim dk.29 (Serinhisarspor), Berkay dk.90 (Pen.) (Aydınspor 1923)

Sarı Kartlar: Ziya, Ebrahim, İbrahim, Yunus (Serinhisarspor), Hasan Erdi, Ufuk, Savaş, Artun, Okan (Aydınspor 1923) - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Aydın, Aydınspor 1923, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Birlikte Yaşadığı Adamı Kalbinden Bıçakladı, Cinayet Anı 112 Kayıtlarına Yansıdı Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 Yendi

UEFA, Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin Doğum Gününü Kutladı Fenerbahçe, Bursaspor Maçına Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:03:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bölgesel Amatör Lig 7.grup; Aydınspor 1923: 1 - Serinhisarspor: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]