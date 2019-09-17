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Bölgesel Amatör Lig başlıyor

2 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor.


Yeni sezonda tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor sezona evinde başlıyor. Talasgücü Belediyespor'u sahasında ve taraftarı önünde konuk edecek. Ligin 1.haftasında karşı karşıya gelecek olan iki Kayseri ekibinin karşılaşmasına futbol severlerin yoğun ilgisi bekleniyor.


22 Eylül 2019 Pazar günü Yayhyalı İlçe Stadında oynanacak olan Kayseri derbisi saat 15.00'de başlayacak.


Kayseri derbisine sayılı günler kala hem Yahyalıspor hem de Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyorlar. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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