Bağlar Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Bağlar Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor

08.09.2022 13:14
Bağlar Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bağlar Belediyespor, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bağlar Belediyespor, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.

Sezon öncesi lig hazırlıklarını sürdüren Bağlar Belediyespor, şu ana kadar oynadığı iki hazırlık karşılaşmasında 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Teknik sorumlu Cihan Çetin, iç ve dış transfer çalışmalarıyla hedefi olan iyi bir kadro oluşturduklarını ifade ederek, sezon öncesi hazırlıklarının da iyi bir seviyede devam ettiğini belirtti.

Çetin, şöyle devam etti:

"Lig başlayana kadar birkaç maç daha yaparak eksiklerimizi gidermeyi planlıyoruz. İlk maçımızı Erganispor'la oynayacağız. Her rakibe saygımız var. Sakatlıklardan ve gerginlikten uzak, centilmenlik ruhu içerisinde geçecek bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Birbirlerini iyi tanıyan ve tamamlayan oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Gruplarında iddialı takımların olduğunu aktaran Çetin, çok çalıştıklarının, hedeflerinin olduğunu ve başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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