Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

01.10.2022 13:36
Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Mardin 1969 Spor, lig öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Mardin 1969 Spor, lig öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2022-2023 sezonunda 1. Grup'ta mücadele edecek takımın başkanlığını seçilen Ekrem Sümer'in ardından teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile anlaşma sağlandı.

Cevdet Uzunköprü'nün yardımcıları ise Bülent Ayan, Serdal Peker ve kaleci antrenörü Sebahattin Çoban oldu.

Daha sonra kırmızı lacivertli takım, kaptan Rıdvan Sönmez, Mehmet İlter, Beytullah Çamurlu, Zeki Pirhan Cırık, Turgut Zengin, Erdi Yıldırım, Kemal İşlemek, Alptekin Teytey, Deniz Özyeşiller, Cihan Ak, Habip Akman, Mücahit Tufan, Muhammed Furkan Demir, Ekin Şahin Kaya, Ahmet Metin Doğan, Celal Geyik, Ahmet Burak Kaptan, Emir Kireççi, Murat Akıncı, Ahmet Can Özdemir, Gökhan Ekmen, Özkan Alçu, Serhat Değer, Anıl Demir, Fatih Arat ve Yavuz Kaygısız'ı renklerine bağladı.

Kariyerinde ilk defa Mardin 1969 Spor için Bölgesel Amatör Lig'de bir takım çalıştıracağını belirten teknik direktör Uzunköprü, "Konu Mardin olunca hiç düşünmeden geldim. İnşallah şehir olarak kenetlenip bu takımı hak ettiği lige çıkaracağız." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cevdet Uzunköprü, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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