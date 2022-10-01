Çorluspor 1947'de hedef 3. Lig

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947 Kulübü'nün başkanı Yusuf Gümüş, hedeflerinin 3. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

İlçedeki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Gümüş, yarın Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda Arifiye Kalaycıspor ile ilk müsabakalarına çıkacaklarını söyledi.

Çok güzel bir ekip oluşturduklarını belirten Gümüş, şöyle konuştu:

"Teknik heyetimiz, yönetimimiz ve oyuncularımız çok güzel bir ekip olduk. İlk maçımıza hazırız. 5 katlı bir binayı belediyeden alarak sosyal tesis haline getirdik ve hatta iddia ediyoruz ki, BAL Ligi'ndeki takımların çoğunda bu şekilde bir tesis yok. Çorlu'ya geçtiğimiz günlerde atanan yeni Kaymakamımız Mustafa Eldivan da sağ olsun bizlere sınırsız destek veriyor. Uzun yılların ardından şehrimizin marka değeri olan Çorluspor 1947'yi 3. Lig'e çıkartarak profesyonel temsilci yapacağız."

Kulübe yapılan yardım ve bağışların elden yapılmadığını ve bütün gelir giderlerin sadece banka üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Gümüş, bu sistemin daha mantıklı ve tutarlı olduğunu kaydetti.

Gümüş, 5 milyon liraya yakın bir transfer harcaması yaptıklarını anlatarak, "Bunların bir çoğu profesyonel liglerden. Hepsinin transfer ücretlerini peşin ödedik. Bu sezon 12 milyon lira bütçe planladık. Müthiş bir takım haline geldik. Sahada oynayan takımımızı taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi yalnız bırakmamasını bekliyoruz." dedi.