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Bölgesel Amatör Lig'de saha karıştı - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig'de saha karıştı

14.02.2022 00:58
Bölgesel Amatör Lig'de saha karıştı

Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 1. Grup'ta mücadele veren Kapaklıspor ve Çerkezköy 1911spor arasındaki müsabaka istenmeyen görüntülere sahne oldu.

Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 1. Grup'ta mücadele veren Kapaklıspor ve Çerkezköy 1911spor arasındaki müsabaka istenmeyen görüntülere sahne oldu. Gergin başlayan maç sonu iki kulübün sporcuları ve teknik ekip birbirine girdi.

BAL Ligi 11. Haftada zirveye oynayan iki takım, Kapaklı Şehir Stadı'nda karşılaştı. Kapaklıspor ve Çerkezköy 1911spor arasındaki karşılaşma gergin başladı. İlk devre taraftar arasında yaşanan gerginlik sebebiyle arbede çıktı. Emniyet ekiplerinin biber gazlı müdahalesi sonucu kavga yatıştırılırken, Çerkezköy 1911spor taraftarlarından iki kişi gözaltına alındı.

1-1 biten maçın ardından bu kez Kapaklıspor taraftarları ile Çerkezköy 1911spor oyuncuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma Kapaklıspor oyuncularının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Saha içinde yaşanan kavgada futbolcular ve teknik ekip birbirine girdi. Yine polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki taraf da soyunma odalarına gönderildi. Olayların yatışmasıyla Çerkezköy 1911spor polis eşliğinde deplasmandan ayrıldı. - TEKİRDAĞ

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Amatör Lig, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bölgesel Amatör Lig'de saha karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bölgesel Amatör Lig'de saha karıştı - Son Dakika
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