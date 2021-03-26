Bölgesel Amatör Lig grup kuraları ve fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig grup kuraları ve fikstür çekimi yapıldı

26.03.2021 21:40
Bölgesel Amatör Lig grup kuraları ve fikstür çekimi yapıldı, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig 2020-2021 sezonu grup ve fikstür kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.

Bölgesel Amatör Lig 2020-2021 sezonu grup ve fikstür kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. TFF Amatör İşlerden Sorumlu Başkan Vekili Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda gruplar belirlenirken tüm grupların da fikstür çekimi yapıldı. Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak kulüp temsilcileri kura çekim töreninde yer alamadı.

ALİ DÜŞMEZ: "İLK GÜNDEN İTİBAREN AMATÖR FUTBOLU OYNATMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİK"

Ali Düşmez, A Milli Takımımızı bugün İspanya'ya başarı dilekleriyle yolcu ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Ben bugün BAL kura çekiminde bulunmayı tercih ettim. 11'nci sezonumuz Türk futboluna, amatör futbol camiasına ve ülkemize hayırlı olsun. Covid-19 salgını nedeniyle dünya büyük sıkıntılar çekti. Ülkemiz de bunu hissetti. Bir savaş var. Spor camiası olarak büyük bir mücadele veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. En başından bu yana Federasyonumuz, kurullarımız, spor camiasına güvendik ve futbolumuz için en iyi kararları aldık. Bir konuyu vurgulamak istiyorum. TFF'nin her alanda futbolu oynatmaktan başka hiçbir düşüncesi olmadı. Başta Başkanımız Sayın Nihat Özdemir olmak üzere, devletimizle iş birliği halinde maçların oynanması için çalışmalarımızı yürüttük. Sorumlusu olduğum amatör futbol için de arkadaşlarımla birlikte ilk günden beri aynı fikirde idik. Salgının en yoğun olduğu dönemde dahi çalışmalarımıza devam ettik. Daima müsabakaların yapılması yönünde odaklandık. Devletimiz ile TFF Sağlık Kurulu ve Bakanlık Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. BAL'ın farklı bir işleyişi var. Amatör kurullarımızla birlikte bir program oluşturduk. 2 bin 500 civarında maç oynatarak  sezonu tamamlıyorduk. Ancak bu sezonun yarısını kaçırmamıza rağmen TFF'nin isteği, devletimizle görüşmelerimiz sonunda kısa ve öz  program yapmayı uygun gördük. Statü onaylandı ve tüm kamuoyu ile paylaştık. Şartlar uygun olursa devam edeceğiz. 17-18 Nisan'da başlayacağımızı söyledik. Son şartları da değerlendirip kesin tarihi kamuoyuyla paylaşacağız.""DOSTLUK İÇİNDE, EL ELE VEREREK MAÇLARI YÜRÜTELİM"Amatör camianın sezonda 120 bin maç oynanan büyüklükte olduğunu ifade eden Düşmez, "Bizim en iyi bildiğimiz iş bu. Ümidim o rakamları artırmak. Ancak bu sezon 1. 360 gibi maçla bu ligi tamamlamak istiyoruz. Katılan, emek veren,  takımlarımıza,  ASKF Başkanlarımıza, kulüp başkanlarımıza, antrenörlerimize, sporcularımıza ve tüm amatör futbol ailesine  başarılar diliyorum. Amatör kurulumuzun  hazırladığı bu programa destek veren,  kulüplerimizin katılımını da sağlayan TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Kulüplerimizden isteğimiz; centilmence, seyircisiz maçlarda kurallara riayet ederek, Fair Play ve dostluk çerçevesinde maçların oynanmasıdır. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde bu işe emek veren tüm Amatör camiamızdan  yardımcı olmalarını rica  ediyorum. Herkes büyük mesai verdi. Kulüpleri de anlıyoruz, imkanları kolay değil, onları da biliyoruz. Ama Covid nedeniyle her alanda sıkıntı var. Bu ortamda el ele vererek, bu ligi tamamlamayı üzerimize düşen bir görev olarak düşünüyorum. Sizlerden de bunu rica ediyorum. Sağlıkla başlayalım, sağlıkla bitsin. Hiçbir ferdimizin burnu kanamadan, bu illet bizlere musallat olmadan maçlarımız bitsin" ifadelerini kullandı.              Kulüplerin Covid-19 PCR testlerini yapacağını ifade eden Ali Düşmez, "Bu Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu kesin bir kuraldır.  Bunlar kulüplerin sorumluluğunda ancak biz de bu yükü hafifletmenin çalışmaları içindeyiz" dedi. Kulüplerin sorumlu kişilerinin sosyal medyada vakit harcamalarının hizmet aksaklığına yol açacağını ifade eden Düşmez, "Bizler her zaman kulüplerimizin yanındayız. Bizlere her konuyu sorabilirsiniz. TFF bir kurum ve kurumsal olarak çalışmaktadır. O yüzden sosyal medyadaki arkası önü olmayan, gerçek dışı haberleri dikkate almayın. Resmi bildirimlerimizi sitemizden takip edin" diye konuştu."BİR DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"Ali Düşmez, kura çekimiyle ilgili son olarak "81 ilde bu ligin olması çok kıymetli. Maçlar oynanırken de spor ateşinin yandığı her bölge bizim için çok değerli. Amatör camia için güzel bir gün. Canlı yayınlanan kura çekimimizin çok sayıda futbolseverin izlediği bilgisini de  aldım. BAL'ın kuralarını canlı yayınlıyoruz ve bu bir devrim. TFF olarak tüm liglerde olduğu gibi amatörde de canlı yayında herkesin gözü önünde samimi bir iş yapıyoruz. Yeni sezon herkese hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.2020-2021 SEZONUNDA BAL'DA 266 TAKIM MÜCADELE EDECEK   Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak dört ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, bir, iki ve üçer takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile BAL'a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak. Dört takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, beş ve altı takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, beş takımlı iki ve altı takımlı yedi grup olmak üzere toplam dokuz tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacak. Dokuz bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

Bölgesel Amatör Lig grup kuraları ve fikstür çekimi yapıldı

Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Amatör Lig, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig grup kuraları ve fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı         
21:35
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur 'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor         
20:06
MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi         
18:21
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti         
10:53
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 22:26:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bölgesel Amatör Lig grup kuraları ve fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei