Bölgesel Amatör Lig grup kuraları ve fikstür çekimi yapıldı

Bölgesel Amatör Lig 2020-2021 sezonu grup ve fikstür kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. TFF Amatör İşlerden Sorumlu Başkan Vekili Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda gruplar belirlenirken tüm grupların da fikstür çekimi yapıldı. Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak kulüp temsilcileri kura çekim töreninde yer alamadı.

ALİ DÜŞMEZ: "İLK GÜNDEN İTİBAREN AMATÖR FUTBOLU OYNATMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİK"

Ali Düşmez, A Milli Takımımızı bugün İspanya'ya başarı dilekleriyle yolcu ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Ben bugün BAL kura çekiminde bulunmayı tercih ettim. 11'nci sezonumuz Türk futboluna, amatör futbol camiasına ve ülkemize hayırlı olsun. Covid-19 salgını nedeniyle dünya büyük sıkıntılar çekti. Ülkemiz de bunu hissetti. Bir savaş var. Spor camiası olarak büyük bir mücadele veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. En başından bu yana Federasyonumuz, kurullarımız, spor camiasına güvendik ve futbolumuz için en iyi kararları aldık. Bir konuyu vurgulamak istiyorum. TFF'nin her alanda futbolu oynatmaktan başka hiçbir düşüncesi olmadı. Başta Başkanımız Sayın Nihat Özdemir olmak üzere, devletimizle iş birliği halinde maçların oynanması için çalışmalarımızı yürüttük. Sorumlusu olduğum amatör futbol için de arkadaşlarımla birlikte ilk günden beri aynı fikirde idik. Salgının en yoğun olduğu dönemde dahi çalışmalarımıza devam ettik. Daima müsabakaların yapılması yönünde odaklandık. Devletimiz ile TFF Sağlık Kurulu ve Bakanlık Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. BAL'ın farklı bir işleyişi var. Amatör kurullarımızla birlikte bir program oluşturduk. 2 bin 500 civarında maç oynatarak sezonu tamamlıyorduk. Ancak bu sezonun yarısını kaçırmamıza rağmen TFF'nin isteği, devletimizle görüşmelerimiz sonunda kısa ve öz program yapmayı uygun gördük. Statü onaylandı ve tüm kamuoyu ile paylaştık. Şartlar uygun olursa devam edeceğiz. 17-18 Nisan'da başlayacağımızı söyledik. Son şartları da değerlendirip kesin tarihi kamuoyuyla paylaşacağız.""DOSTLUK İÇİNDE, EL ELE VEREREK MAÇLARI YÜRÜTELİM"Amatör camianın sezonda 120 bin maç oynanan büyüklükte olduğunu ifade eden Düşmez, "Bizim en iyi bildiğimiz iş bu. Ümidim o rakamları artırmak. Ancak bu sezon 1. 360 gibi maçla bu ligi tamamlamak istiyoruz. Katılan, emek veren, takımlarımıza, ASKF Başkanlarımıza, kulüp başkanlarımıza, antrenörlerimize, sporcularımıza ve tüm amatör futbol ailesine başarılar diliyorum. Amatör kurulumuzun hazırladığı bu programa destek veren, kulüplerimizin katılımını da sağlayan TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Kulüplerimizden isteğimiz; centilmence, seyircisiz maçlarda kurallara riayet ederek, Fair Play ve dostluk çerçevesinde maçların oynanmasıdır. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde bu işe emek veren tüm Amatör camiamızdan yardımcı olmalarını rica ediyorum. Herkes büyük mesai verdi. Kulüpleri de anlıyoruz, imkanları kolay değil, onları da biliyoruz. Ama Covid nedeniyle her alanda sıkıntı var. Bu ortamda el ele vererek, bu ligi tamamlamayı üzerimize düşen bir görev olarak düşünüyorum. Sizlerden de bunu rica ediyorum. Sağlıkla başlayalım, sağlıkla bitsin. Hiçbir ferdimizin burnu kanamadan, bu illet bizlere musallat olmadan maçlarımız bitsin" ifadelerini kullandı. Kulüplerin Covid-19 PCR testlerini yapacağını ifade eden Ali Düşmez, "Bu Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu kesin bir kuraldır. Bunlar kulüplerin sorumluluğunda ancak biz de bu yükü hafifletmenin çalışmaları içindeyiz" dedi. Kulüplerin sorumlu kişilerinin sosyal medyada vakit harcamalarının hizmet aksaklığına yol açacağını ifade eden Düşmez, "Bizler her zaman kulüplerimizin yanındayız. Bizlere her konuyu sorabilirsiniz. TFF bir kurum ve kurumsal olarak çalışmaktadır. O yüzden sosyal medyadaki arkası önü olmayan, gerçek dışı haberleri dikkate almayın. Resmi bildirimlerimizi sitemizden takip edin" diye konuştu."BİR DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"Ali Düşmez, kura çekimiyle ilgili son olarak "81 ilde bu ligin olması çok kıymetli. Maçlar oynanırken de spor ateşinin yandığı her bölge bizim için çok değerli. Amatör camia için güzel bir gün. Canlı yayınlanan kura çekimimizin çok sayıda futbolseverin izlediği bilgisini de aldım. BAL'ın kuralarını canlı yayınlıyoruz ve bu bir devrim. TFF olarak tüm liglerde olduğu gibi amatörde de canlı yayında herkesin gözü önünde samimi bir iş yapıyoruz. Yeni sezon herkese hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.2020-2021 SEZONUNDA BAL'DA 266 TAKIM MÜCADELE EDECEK Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak dört ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, bir, iki ve üçer takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile BAL'a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak. Dört takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, beş ve altı takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, beş takımlı iki ve altı takımlı yedi grup olmak üzere toplam dokuz tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacak. Dokuz bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.