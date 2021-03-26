Bölgesel Amatör Lig grup kuraları ve fikstür çekimi yapıldı

Bölgesel Amatör Lig 2020-2021 sezonu grup ve fikstür kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. TFF Amatör İşlerden Sorumlu Başkan Vekili Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda gruplar belirlenirken tüm grupların da fikstür çekimi yapıldı. Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak kulüp temsilcileri kura çekim töreninde yer alamadı.

ALİ DÜŞMEZ: "İLK GÜNDEN İTİBAREN AMATÖR FUTBOLU OYNATMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİK"