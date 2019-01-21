Son Dakika Haberleri: Bölgesel Amatör Lig: Kütahya Çamlıcaspor: 0 - Aliağaspor Fk: 5

Bölgesel Amatör Lig: Kütahya Çamlıcaspor: 0 - Aliağaspor Fk: 5

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 14. haftasında Kütahya Çamlıcaspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini farklı geçerek liderliğini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig: Kütahya Çamlıcaspor: 0 - Aliağaspor Fk: 5, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 14. haftasında Kütahya Çamlıcaspor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini farklı geçerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Aliağa, 30. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berk'in ceza sahasına kestiği sert topa Weston'dan önce müdahale etmek isteyen Kütahya Çamlıcaspor defans oyuncusu Muhammet Erginsoy, kafayla topu kendi ağlarına gönderdi. 36. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Ramazan Altıntepe, topu uzak köşeye bırakarak farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren konuk takım, 49. dakikada Billy'nin attığı golle bir kez daha sevindi. 65. dakikada Berk sol kanattan ceza sahasına girerken Enver Bülbül'ün sert müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın orta hakemi Volkan Gündoğdu penaltı noktasını gösterdi. Quesi Jonathan Weston'un penaltı golüyle farkı 4'e çıkaran Aliağaspor'da son sözü Emin söyledi. 81. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emin'in sert şutunda kaleci Cem Mert Süngü'nün elinden seken top ağlarla buluştu. Deplasmandan 3 puanla ayrılan Aliağaspor puanını 33'e yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Aliağa, Kütahya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü

Ankaragücü Başkanı, 35 Milyon Lira Bağış Yapılırsa İstifa Edecek Boluspor, Galatasaray Maçı Öncesi Sait Karafırtınalar ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 14:58:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bölgesel Amatör Lig: Kütahya Çamlıcaspor: 0 - Aliağaspor Fk: 5
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]