Bölgesel Amatör Lig maçında Elazığ Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bölgesel Amatör Lig maçında Elazığ Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig maçında Elazığ Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ve Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile karşı karşıya geldiği Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup mücadelesinde, karşılaşma öncesinde Elazığ Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bölgesel Amatör Lig maçında Elazığ Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ve Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile karşı karşıya geldiği Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup mücadelesinde, karşılaşma öncesinde Elazığ Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Elazığ Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi futbol sahasında oynanan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla Anadolu Üniversitesi oldu.


Maçın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlar buldu; ancak gol sesi çıkmadı. Maçın 53'üncü dakikasında rakibinin kazandığı penaltı ile 1-0 geriye düşen Anadolu Üniversitesi, 65'inci dakikada Caner Çolak ve 83'üncü dakikada Samet Çelebi'nin golleri ile öne geçti ve çekişmeli maçtan 3 puanı çıkardı.


"İyi mücadele edeceğiz"


Ligin ikinci yarısındaki bütün maçların çekişmeli geçeceğini belirten Anadolu Üniversitesi antrenörü Çağlar Ayan, "Küme düşme-çıkma maçlarının olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla daha çekişmeli maçlar oluyor. İyi mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. Takımın yeni transferlerine de değinen Ayan, "Yaşça büyük ve küçük oyuncularımızı kaynaştırıp bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni gelen oyuncuların hepsini izledik ve en doğru oyuncuları takımımıza kazandırdık. Dolayısıyla yeni gelen oyuncular takıma kolayca adapte olacaktır. Oyuncularımızın hepsi bizim takımımıza yakışan insanlar" diyerek sözlerini noktaladı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Futbol, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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