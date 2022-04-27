Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi

27.04.2022 15:08

Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendiKASTAMONU Kastamonu'da polis ekipleri tarafından kumar oynandığı tespit edilen Bölgesel Amatör Lig takımlarından Taşköprüspor'un kulüp binası mühürlendi.

Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi

KASTAMONU Kastamonu'da polis ekipleri tarafından kumar oynandığı tespit edilen Bölgesel Amatör Lig takımlarından Taşköprüspor'un kulüp binası mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Taşköprüspor'un kulüp binasında kumar oynatıldığına dair bir ihbarı değerlendirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iftarın ardından kulüp binasına baskın düzenledi. Ekipler tarafından lokalde bulunan şahıslara işlem yapıldı. Daha sonra Taşköprüspor Kulübü mühürlenerek kapatıldı.

Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi
Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi
Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi
Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi - Son Dakika
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