Bölgesel Amatör Ligde gruplar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez başkanlığında toplanan Amatör İşler İcra Kurulu, 2019-2020 Sezonu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.



Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde Kayseri'yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor bu sezon 5.grupta mücadele edecekler. Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor'un yer aldığı 5. Grupta Adana Ceyhanspor, Adana Pozantı Gençlikspor, Yozgat Sorgun Belediyespor, Aksaray Eşmekaya Sultanhanıspor, Kırşehir Mucur Yabanlıspor, Osmaniye Tüysüzspor, Hatay 5 Temmuz İskenderunspor, Hatay Reyhanlıspor, Nevşehir Kapadokya Göremespor, Mersin İçel İdman Yurdu, Mersin İdmanyurdu 1925 ve Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor takımları ile mücadele edecek. 2019-2020 Sezonu Spor Toto BAL Fikstür Çekimi ve Bilgilendirme Toplantısı ise 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 15.00'te, İstanbul Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek.



Spor Toto BAL Liginde yeni sezon ise 21-22 Eylül 2019 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. - KAYSERİ