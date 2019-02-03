Bölgesel Amatör Ligi
23 dakika önce
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği 1920 Maraşspor'a 2-1 yenildi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis
Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği 1920 Maraşspor'a 2-1 yenildi.
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile 1920 Maraşspor ile karşı karşıya geldi.
Kilis Belediyespor'un gölünü 32 dakika Hasan, 1920 Maraşspor'un gollerini 11 dakikada Abdullah, 19 dakikada Bünyamin kaydetti. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:19 Kaynak: İHA
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