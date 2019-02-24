Bölgesel Amatör Ligi
1 saat önce
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 2-1 yenildi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis
Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt
Belediyespor'a 2-1 yenildi.
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyesporile karşı karşıya geldi.
Kilis Belediyespor'un gölünü 33 Hasan Özçelik, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini Dakika 48 Cemre Atmaca, Dakika 84 Tauzmaine Shparivo kaydetti.
Kilis Belediyespor'dan Hasan Özçelik, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Selim
Dağ 87 kırmızı kart ile oyun dışı kaldı - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:08 Kaynak: İHA
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