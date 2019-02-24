Son Dakika Haberleri: Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi

1 saat önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 2-1 yenildi.

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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 2-1 yenildi.

Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyesporile karşı karşıya geldi.

Kilis Belediyespor'un gölünü 33 Hasan Özçelik, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini Dakika 48 Cemre Atmaca, Dakika 84 Tauzmaine Shparivo kaydetti.

Kilis Belediyespor'dan Hasan Özçelik, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Selim Dağ 87 kırmızı kart ile oyun dışı kaldı - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Malatya Yeşilyurt, Kilis, Spor
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