Bölgesel Amatör Ligi
26 dakika önce
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Kilis Belediyespor'un göllerini 33 dakikada penaltıdan Oğuzhan, 65 dakikada Turan, dakika 90+3 Ahmet Yiğitel kaydetti. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:33 Kaynak: İHA
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