Son Dakika Haberleri: Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi

26 dakika önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi, System.String[]
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Kilis Belediyespor'un göllerini 33 dakikada penaltıdan Oğuzhan, 65 dakikada Turan, dakika 90+3 Ahmet Yiğitel kaydetti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:33 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti

Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 16:59:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bölgesel Amatör Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]