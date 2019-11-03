Bölgesel Amatör Ligi
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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman Kahtaspor'a 1-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman Kahtaspor'a 1-0 yenildi.
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Adıyaman Kahtaspor ile karşı karşıya geldi. Kahtaspor'un golünü penaltıdan 77 dakikada Bahri Aslanlı kaydetti. - KİLİS
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