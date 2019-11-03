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Bölgesel Amatör Ligi

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, sahasında Kahta 02 Spor'a 1-0 yenildi.

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Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, sahasında Kahta 02 Spor'a 1-0 yenildi.

7 Aralık Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Kahta 02 Spor, 77. dakikada Bahri Aslanlı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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