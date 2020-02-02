Bölgesel Amatör Ligi

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6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden lider Çarşambaspor, evinde ağırladığı grup ikincisi Kastamonu İl Özel İdare'yi 4-0 mağlup etti.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden lider Çarşambaspor, evinde ağırladığı grup ikincisi Kastamonu İl Özel İdare'yi 4-0 mağlup etti.

Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çarşambaspor'un gollerini Muhammet Özdemir (3) ve Kemal Sabri attı.

Ev sahibi ekip, aldığı galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Karşılaşmayı Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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