Bölgesel Amatör Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Ligi - Son Dakika Spor

Bölgesel Amatör Ligi

7 saat önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Elbistan Belediyespor 'u 3-1 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Elbistan Belediyespor 'u 3-1 yendi.


Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elbistan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un gollerini 4 ile 11 ile 51 dakikada Özcan Polat, Elbistan Belediyespor tek golünü 49 dakikada Murat Candan kaydetti. - KİLİS

Elbistan, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil
Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu! Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım Gökhan Töre ile Feghouli arasında gerginlik! Bir anda boğazına sarıldı

Son Dakika Haberleri
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 23:57:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bölgesel Amatör Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]