Bölgesel Amatör Ligi
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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Pütürge Belediyespor'u 1-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Pütürge Belediyespor'u 1-0 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Malatya Pütürge Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un golünü 88 dakikada Özgür Dükme kaydetti. - KİLİS
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